बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। नुसरत काम के साथ छुट्टियां बिताने के लिए बाली गई थीं, जहां उनके साथ हादसा हो गया। इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद उन्हें बाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रीढ़ की हड्डी की होगी सर्जरी

उनकी टीम की तरफ से उन्हें लेकर जानकारी दी गई है। जिसमें बताया कि डॉक्टरों की जांच के बाद नुसरत की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाएगी। फिलहाल उनका इलाज और उनकी सेहत सबसे जरूरी है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से बाली से मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई पहुंचने के बाद उनकी सर्जरी की जाएगी।

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कुछ हफ्तों तक काम से रहेंगी दूर

चोट और सर्जरी के बाद नुसरत को पूरी तरह ठीक होने के लिए आराम की जरूरत होगी। ऐसे में वह कुछ हफ्तों तक अपने काम से दूर रह सकती हैं। उनके आने वाले कुछ काम और कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकते हैं।

नुसरत के परिवार और उनकी टीम ने लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस समय अभिनेत्री को इलाज और आराम पर ध्यान देने दिया जाए। नुसरत के लिए चिंता जताने और शुभकामनाएं भेजने वाले लोगों का भी परिवार और टीम ने आभार जताया है। उनकी सेहत से जुड़ी आगे की जानकारी सही समय पर साझा की जाएगी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो नुसरत भरूचा के पास कई प्रोजेक्ट हैं। वह अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ रेमो डिसूजा की अगली एक्शन फिल्म में नजर आएंगी। यह पहली बार होगा जब नुसरत और टाइगर की जोड़ी पर्दे पर साथ दिखाई देगी। इसके अलावा नुसरत के पास ‘घूसखोर पंडत’ और ‘बुन टिक्की’ जैसे प्रोजेक्ट भी हैं। ऐसे में हादसे और सर्जरी के बाद उनके आने वाले कामों पर असर पड़ सकता है।