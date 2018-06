आजकल क्यों शाहरुख खान का मूड चल रहा खराब, पोस्ट लिख कुछ यूं बयां की दिल की बात

शाहरुख खान का नाम उन स्टार्स की लिस्ट में शुमार है जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। किंग खान अपने फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए समय-समय पर तस्वीरें और पोस्ट शेयर करते रहते हैं। कभी-कभी वह मजाकिया ट्वीट कभी विटी तो कभी फिलॉसफी से भरे ट्वीट करते हैं। मुंबई में भारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया जिसके बाद शाहरुख ने ट्वीट पर अपने विचारों को शेयर किया। शाहरुख खान ने माइक्रोब्लागिंग साइट पर जो पोस्ट लिखी वह काफी उदासी भरी थी।

शाहरुख खान ने ट्वीट में लिखा, केवल.. बरसात के एक दिन। जब आप महसूस करते हैं, तो आप सत्य की जगह नहीं… जब आप उदास महसूस करते हैं … बस खुद को याद दिलाना, कि यह दुनिया छोटी है, वास्तव में यह आपके आंसुओं से छोटा रास्ता है। तो उन्हें बर्बाद मत करो … मुझे लगता है कि यह उस दिन का समय है जब मुझे अपनी पुस्तक लिखनी चाहिए … या नहीं।

Just…on a Rainy day. When u feel, u r Not the place of truth…when u feel sad…just remind urself, that this world is Tiny, as a matter of fact it’s way smaller than your tear. So don’t waste them… I think it’s that time of the day when I should go & write in my book…or not.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 23, 2018