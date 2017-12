Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection Day 8: रिकॉर्ड कमाई…300 करोड़ की तरफ बढ़ रही है सलमान खान की फिल्म

Tiger Zinda Hai 8th day Box Office Collection: इस समय सलमान खान की फिल्म पर दर्शक नोटों की बारिश कर रहे हैं। फिल्म ने महज एक हफ्ते के अंदर 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। अब इस फिल्म की नजर 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने की है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्विट के अनुसार टाइगर जिंदा है साल 2017 की बाहुबली 2 के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म ने केवल 7 दिनों में ही गोलमाल अगेन के लाइफटाइम बिजनेस (205.67 करोड़ रुपए) को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म दिसंबर की ना केवल एक सफल फिल्म साबित हुई है बल्कि यह साल 2017 की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली फिल्म भी बन गई है।

फिल्म की कमाई के आंकड़ो को तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा- और टाइगर जिंदा है ने डबल सेंचुरी लगा दी। टाइगर जिंदा है एक विजेता के तौर पर उभरी है। अब इसकी नजरें 300 करोड़ के क्लब पर हैं। शुक्रवार को फिल्म ने 34.10 करोड़, शनिवार को 35.30 करोड़, रविवार को 45.53 करोड़, सोमवार को 36.54 करोड़, मंगलवार को 21.60 करोड़, बुधवार को 17.55 करोड़ और गुरुवार को 15.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल बिजनेस 206.04 करोड़ रुपए हो चुका है।

Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection Day 7: एक हफ्ते में सलमान-कैटरीना की जोड़ी ने कमाए 200 करोड़ रुपए

And #TZH hits a DOUBLE CENTURY… #TigerZindaHai is on… Emerges an OUTRIGHT WINNER… Now eyes 300 cr Club… Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr, Mon 36.54 cr, Tue 21.60 cr, Wed 17.55 cr, Thu 15.42 cr. Total: 206.04 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 29, 2017

अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई कबीर खान की एक था टाइगर का सीक्वल है। फिल्म की सफलता को लेकर सलमान खान ने एक बयान में कहा- मैं अपने फैंस और दर्शकों का टाइगर जिंदा है को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। यह पूरे क्रू के लिए बहुत ज्यादा चुनौतिपूर्ण शूट था। हमें बेहद गर्मी में और उसके बाद जमा देने वाली ठंड में कुछ असाधारण एक्शन सीन शूट करने थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App