अब हर किसी की गोद में आ सकता है ‘तैमूर’, खर्च करने होंगे पैसे

सैफ अली खान और करीना कपूर खान के छोटे नवाब तैमूर अली खान की फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। तैमूर की लोगों के बीच बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब उनके नाम के खिलौनों को बेचे जा रहे हैं। जी हां इस बात का सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एक तस्वीर है। इस तस्वीर को अश्विनी यारदी नाम की एक पत्रकार ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से साझा की है। अश्विनी ने फोटो के संग कैप्शन लिखा- यह गुड्डा केरल के एक स्टोर में बिक रहा है। इस तस्वीर को देखकर कहा जा सका है कि खिलौना बेचने वाली कंपनियों को भी तैमूर की फैन फॉलोइंग का अंदाजा है। यही कारण है कि कंपनियां तैमूर के नाम के खिलौने बेच रही हैं।

इस गुड्डे का लुक हूबहू तैमूर अली खान से मिलता है। तैमूर की तरह की इस खिलौने के बाल बिखरे हुए हैं, साथ ही गोल चेहरा और मासूमियत भी तैमूर की तरह ही है। इतना ही नहीं गुड्डे के कवर पर तैमूर भी लिखा गया है। हालांकि इस खिलौने की कीमत कितनी है इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है, लेकिन इस गुड्डे को खरीदने के लिए आपको पैसे जरुर खर्च करने पड़ेंगे। तैमूर के नाम पर बिक रहे खिलौने को लेकर अभी तक करीना और सैफ अली खान का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।

Meanwhile at a toy store in Kerala… pic.twitter.com/J2Bl9UnPdT

