मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले पुराने अवॉर्ड शोज के यादगार पल फिर से चर्चा में हैं। इन्हीं में से एक खास और दिलचस्प किस्सा स्क्रीन अवॉर्ड्स 2018 का है, जब विक्की कौशल ने मजाकिया अंदाज में कैटरीना कैफ को स्टेज पर ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था।

दरअसल, जब कैटरीना कैफ ‘रियल स्टार अवॉर्ड (फीमेल)’ लेने के बाद स्टेज से उतर रही थीं, तभी विक्की ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शादी का सीजन चल रहा है, तो क्यों न वह भी अपना सवाल पूछ लें। जब कैटरीना ने उनसे पूछा कि सवाल क्या है, तो विक्की ने तुरंत कहा-“मुझसे शादी करोगी?” इस पर कैटरीना हंस पड़ीं और जवाब दिया- “हिम्मत नहीं है।”

इस मजेदार पल ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसा दिया। खास बात यह रही कि सलमान खान का रिएक्शन भी खूब चर्चा में रहा। उन्होंने मजाक में बेहोश होने का नाटक किया और फिर मुस्कुराते हुए तालियां बजाने लगे।

यह भी पढ़ें: रिलीज से पहले ‘धुरंधर 2’ का जलवा, 15 लाख टिकट बेच फिल्म ने की 135 करोड़ की कमाई: रिपोर्ट

हालांकि बाद में विक्की कौशल ने साफ किया कि यह पूरा सीन शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा था और उन्हें हर एक्ट्रेस से यही सवाल पूछना था। लेकिन कैटरीना के साथ उनका यह पल सबसे ज्यादा वायरल हो गया।

दिलचस्प बात यह है कि उस समय यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद विक्की और कैटरीना के बीच प्यार हुआ और दोनों ने 2021 में शादी कर ली।

यह भी पढ़ें: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 18+ मूवी ‘धुरंधर’ को बताया पसंदीदा, सोशल मीडिया पर छिड़ी नैतिकता की बहस

आज जब यह वीडियो दोबारा वायरल हो रहा है, तो फैंस इसे “रियल लाइफ फोरशैडोइंग” मान रहे हैं, जहां एक मजाक ने आगे चलकर सच्ची लव स्टोरी का रूप ले लिया।