बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर पिछले कुछ समय से बिजी हैं। फिल्म ‘संजू’ के प्रमोशन से लेकर वह ‘ब्रहाम्स्त्र’ की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा रणबीर कपूर अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ रिश्ते की अफवाहों को चर्चा में हैं। लेकिन इसी बीच खबर है कि रणबीर कपूर किसी स्पेशल वन की तस्वीरों को स्टॉक करते रहते हैं। इस बात की जानकारी मूवी गिक राजीव मलंद ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी है। दरअसल राजीव ने संजू स्टार रणबीर से कैनडिड चैट की है। जिसकी एक तस्वीर और उनकी लाइफ से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातों को भी शेयर किया है।

राजीव लिखते हैं, बहुत सारे लोगों के जैसे रणबीर कपूर भी तैमूर अली खान की तस्वीरों को स्टॉक करते हैं। उनका मानना है कि आलिया भट्ट सबसे अच्छी चीज हैं जो उनकी लाइफ में आई हैं। उन्हें रणवीर सिंह पद्मावत में भी बेहद पसंद आए। रणबीर कपूर करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान के रिश्ते में मामा लगते हैं। रणबीर और तैमूर की एक साथ मस्ती करते हुए तस्वीरें कुछ समय पहले वायरल हुई थीं। तस्वीर में तैमूर को रणबीर अपनी गोद में लिए हुए नजर आ रहे थे।

Like so many of us, #RanbirKapoor is a Taimur Ali Khan-photo stalker, he believes #AliaBhatt is the best thing to happen to the movies, and he loved #RanveerSingh in #Padmaavat. Great, candid chat with the #Sanju star coming up soon! pic.twitter.com/exTs671b05

— Rajeev Masand (@RajeevMasand) June 14, 2018