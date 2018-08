दिलफेंक लड़कों से कैसे निपटें, नोरा फतेही ने शेयर किया मजेदार वीडियो

When a fuckboy ghosts you and returns from the dead.. heres what you should do.. 🤣🤣👸🏽😎 Tag a ghoster 😜 Feat @marcepedrozo ————————————— #norafatehi #comedy #fun #new #life #fuckboys #jokes #reality #phoneoperator #funny #mood #hairgoals #savage #bossbitch #skit #laugh #girls #boys #ghosting #dating #relationships #advice #busy #boysbelike

A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi) on Aug 21, 2018 at 10:12am PDT