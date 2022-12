Nora Fatehi ने Jacqueline Fernandez के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा

बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez ) के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

नोरा फतेही (Nora Fatehi) -फाइल फोटो

