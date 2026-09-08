एक्टर-सिंगर नोरा फतेही एक बार फिर मुश्किल में फंस गई हैं। एक एविएशन कंपनी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। खबरों के मुताबिक, ‘ड्यून्स एविएशन’ नाम की कंपनी ने गुजरात के गांधीनगर की अदालत में 3 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

कंपनी का आरोप है कि नोरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कंपनी के एक चार्टर्ड विमान को ‘लेगो एयरप्लेन’ कहा था, जिससे कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा। बता दें कि यह मामला पिछले साल दिसंबर का है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुंबई से जयपुर जाते समय नोरा सेसना साइटेशन CJ2 विमान में सवार थीं।

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एविएशन कंपनी का दावा किया है कि अभिनेत्री ने विमान के अंदर वीडियो बनाए और उसे ‘मिनीचर’, ‘खिलौना’ और ‘लेगो एयरप्लेन’ बताया। इसके बाद उन्होंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए। ड्यून्स एविएशन ने नोरा फतेही की बातों को गैर-जिम्मेदाराना, लापरवाही भरा और बिना किसी तकनीकी जानकारी, जांच या तथ्य के बताया। कंपनी का आरोप है कि उनके इन वीडियो और बयानों के बाद कई बुकिंग कैंसिल हुईं और कंपनी के कारोबार पर बुरा असर पड़ा।

बुकिंग में 15-20 फीसदी की गिरावट

कंपनी ने कहा कि नोरा के बयानों से कंपनी की साख को गंभीर नुकसान पहुंचा, गुडविल घटी और बिनेस पर भी बुरा असर पड़ा, जिसके कारण बुकिंग में कथित तौर पर 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई और कैंसिलेशन बढ़ गए। ड्यून्स एविएशन का कहना है कि यह विमान पूरी तरह DGCA सर्टिफाइड और उड़ान के लिए सुरक्षित है।

वहीं, एक वैध नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स परमिट (NSOP) के तहत कानूनी तरीके से चलाया जाता है। कंपनी ने 3 करोड़ रुपये के हर्जाने के अलावा सोशल मीडिया से इस मामले से जुड़ा सारा कंटेंट हटाने की भी मांग की है। यह केस इस साल अप्रैल में दायर किया गया था और इसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

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