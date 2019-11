Nora Fatehi और सारा अली खान की फटी जींस देख बिफरे लोग, भिखारी बोल कर रहे ट्रोल

Nora Fatehi, Sara Ali Khan: इन दिनों टॉर्न जींस (Torn Jeans) का फैशन ट्रेंड कर रहा है। सेलेब्स इस स्टाइल को खूब फॉलो कर रहे हैं। उन्हें देख कर यूथ भी इस ट्रेंज को फॉलो कर रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जब सारा अली खान और नोरा फतेही की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें वह टॉर्न जींस पहने दिख रही थीं, तो दोनों को सोशल मीडिया यूजर्स ट्रोल करने लगे। सारा अली खान और नोरा फतेही की जींस कटी-फटी दिखाई दे रही थीं।

ब्लू कलर की जींस में वन साइड ड्रॉप येलो टॉप पहने सारा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे देख कर यूजर्स कह रहे हैं कि ‘तुम भिखारी लग रही हो।’ तो कोई पूछता दिखा- ‘ये किस तरह का फैशन है भाई?’ इधर, नोरा फतेही की भी एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर सामने आई। इसमें नोरा ने बेबी पिंक क्रॉप टॉप और ब्लू टॉर्न डेनिम पहनी है। इस तस्वीर में नोरा नीचे जमीनपर बैठी दिख रही हैं। नोरा को ऐसे जमीन पर फटी जींस पहनकर बैठे देख लोग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट कर लिखा- ‘नोरा ने फटी हुई जींस पहनी हुई है।’

What kind of fashion it is ? pic.twitter.com/b8oOv8cC4y

इन दोनों सेलेब्स की तस्वीरों को देख कर फैंस कह रहे हैं कि ‘आपसे अच्छीं तो विदेशी लड़कियां हैं जो भारत में आकर सलवार सूट और साड़ी पहन रही हैं।’ ऐसे में एक यूजर ने दो विदेशी लड़कियों की तस्वीर के कोलाब के साथ दो हिंदुस्तानी लड़कियों की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में इंडियन गर्ल्स ने टॉर्न जींस पहनी हुई थी। वहीं बाकी दो विदेशी महिलाओं ने साड़ियां पहनी थी।

एक विदेशी महिला के सोशल अकाउंट से शेयर किए गए ट्वीट पर कैप्शन दिया गया- ‘लगता है जैसे प्रॉग्रेसिव हो रहा है। वेस्टर्न माइंड की इंडियन लड़कियां ये नोटिस नहीं कर रहीं कि वेस्टर्न्स में फैशन चेंज हो रहा है। टॉर्न जींस आउट और साड़ियां इन फैशन हैं।’

It seems "progressive", Western minded Indian girls have not noticed yet that the fashion among Westerners has changed.

Torn jeans are out and saris are in.

And please girls tell frankly, which outfit looks better? pic.twitter.com/BHF6S0zCYo

— Maria Wirth (@mariawirth1) November 15, 2019