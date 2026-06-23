अभिनेता प्रकाश राज कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई उस मामले में की गई है जिसमें उन पर एक से अधिक राज्यों में वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया गया है।

मामला साल 2019 का है, जब अधिवक्ता दिलीप कुमार ने हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रकाश राज के पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत चार राज्यों के वोटर आईडी कार्ड हैं। यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त और चुनाव आयोग से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने अदालत का रुख किया।

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चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, कोई भी नागरिक देश में केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। शिकायत में आरोप है कि प्रकाश राज ने एक से अधिक स्थानों पर मतदाता पहचान पत्र बनवाकर इन नियमों का उल्लंघन किया।

बताया जा रहा है कि 48वीं एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अदालत ने अभिनेता को दो बार समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, प्रकाश राज दोनों ही तारीखों पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

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अदालत ने समन के बावजूद लगातार अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए अब उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है।