बीआर चोपड़ा के आइकॉनिक टीवी सीरियल ‘महाभारत’ (1988) में भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर अपना रुख बदल लिया है।

एक्टर ने शुरुआत में फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने भविष्यवाणी तक कर दी थी कि यह पिक्चर ऑस्कर जीतेगी। हालांकि अब फिल्म देखने के बाद नीतीश इससे काफी निराश हो गए हैं। उन्होंने पिक्चर के मेकर्स पर आरोप लगाया है कि यश के रावण के किरदार को जिस तरह दिखाया गया है, उससे महाकाव्य की मूल नैतिकता और मूल्यों में बदलाव किया गया है।

नीतीश का यह भी कहना है कि ‘रामायण’ फिल्म भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को गलत तरीके से पेश करती है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म की आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के लिए पहले की गई अपनी तारीफ भी वापस ले ली।

नीतीश भारद्वाज ने उठाए सवाल

अपने पोस्ट में नीतीश भारद्वाज ने कहा कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता और आध्यात्मिक पहचान का अहम हिस्सा है। उनके मुताबिक, इस महाकाव्य के किरदारों और उनके महत्व को मनमाने तरीके से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इससे इसकी मूल सीख और संदेश प्रभावित होते हैं।

फिल्म में रावण को एक उदार और सामाजिक न्याय को महत्व देने वाले शासक के रूप में दिखाए जाने पर एक्टर ने सवाल उठाए। उनका मानना है कि इस तरह की व्याख्या से रामायण की मूल नैतिकता ही बदल जाती है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह सनातन भारत की सभ्यता और आध्यात्मिक चेतना में गहराई से रची-बसी है। इसके नायक, नायिका और खलनायक इस महाकाव्य के मूल्यों और संदेश का अहम हिस्सा हैं। उनके चरित्र और महत्व को यूं ही अपनी मर्जी से दोबारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। महाविष्णु ने धर्म, परंपरा की रक्षा करने और मर्यादा स्थापित करने के लिए राम अवतार लिया था। रावण को एक बेहद उदार, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले और निष्पक्ष शासक के रूप में दिखाकर फिल्म, मेरी नजर में, रामायण की मूल नैतिकता को बदलती है और अवतार लेने के असली उद्देश्य को कमजोर करती है।’

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VFX है शानदार मगर…

नीतीश भारद्वाज ने फिल्म में महाकाव्य के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बजाय भव्य विजुअल्स को ज्यादा महत्व देने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि तकनीकी रूप से बेहतरीन फिल्म बनाना और शानदार VFX दिखाना अपनी जगह है, लेकिन इससे मूल कहानी के मूल्यों और भावनाओं से समझौता नहीं किया जा सकता।

एक्टर ने कहा कि वह फिल्म से बेहद निराश हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या ऐसी फिल्म अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लायक है।

उन्होंने लिखा, ‘मैं इस फिल्म से बेहद दुखी और निराश हूं। मैं इसके बारे में पहले की गई अपनी पोस्ट वापस लेता हूं। मुझे इस फिल्म के बारे में एक भी अच्छी बात कहने के लिए नहीं मिल रही है। VFX का शानदार नजारा इस महाकाव्य के मूल मूल्यों, दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक सार की जगह कभी नहीं ले सकता। मेरी राय में, यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी भारत के इतिहास, विरासत और मूल आध्यात्मिक मूल्यों को गलत तरीके से पेश करती है।’

‘रामायण’ के लिए की थी ऑस्कर की भविष्यवाणी

नीतीश भारद्वाज का यह नया बयान इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि वह उन सितारों में शामिल थे, जिन्होंने ‘रामायण’ के ट्रेलर की जमकर तारीफ की थी। अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने फिल्म के भव्य प्रोडक्शन, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर और एआर रहमान की जोड़ी की सराहना की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर मिलने की भविष्यवाणी तक कर दी थी।

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उन्होंने लिखा था, ‘100 फीसदी बेस्ट फॉरेन फिल्म का ऑस्कर मिलेगा। नितेश तिवारी, सत्यजीत रे और शेखर कपूर के बाद विश्व सिनेमा को भारत की अगली बड़ी सौगात हैं। प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमैटोग्राफी के लिए दर्जनों अवॉर्ड मिलेंगे। VFX और AI की मदद से शानदार पीरियड फिल्म बनाई गई है। भारतीय सिनेमा के साथ काम करने के लिए महान म्यूजिक कंपोजर हैंस जिमर का शुक्रिया। रणबीर अब रणवीर के बराबर आ गए हैं और ये दोनों अगले दो बेजोड़ धुरंधर हैं। यश का ग्लोबल सिनेमा में स्वागत है।’

फिल्म ‘रामायण’ का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। यह नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज और DNEG के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया गया है। इसके को-प्रोड्यूसर यश हैं। यश ने फिल्म में रावण का किरदार भी निभाया है, जिसके लिए उन्हें सराहना मिल रही है। रणबीर कपूर ने राम, साई पल्लवी ने सीता और रवि दुबे ने इसमें लक्ष्मण का रोल किया है।

‘रामायण’ दुनियाभर में 5 नवंबर को रिलीज हुई थी। इसने दुनियाभर में धमाल मचाया हुआ है। फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में वर्ल्डवाइड 660 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। ये फिल्म दो पार्ट्स में बनी है, इसका दूसरा पार्ट 2028 में आएगा।