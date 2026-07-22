रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण’ लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में मूवी के एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्माता-निर्देशक समेत कई सितारों ने हिस्सा लिया। वहां बताया गया कि फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा, जिसे लेकर पहले ही दर्शकों में उत्साह बना हुआ है।

उसी दौरान कलेक्टर एडिशन कॉमिक बुक का अनावरण किया गया। इसमें फिल्म के किरदारों, राज्यों और भव्य विजुअल दुनिया की झलक दिखाई गई है। यह भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नितेश तिवारी की इस पौराणिक फिल्म की विशाल दुनिया में कौन-सा कलाकार कौन-सा किरदार निभा रहा है।

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रामायण कॉमिक बुक में कौन निभा रहा है कौन-सा किरदार

कॉमिक बुक में अयोध्या, मिथिला और लंका के राज्यों का परिचय दिया गया है और साथ ही बताया गया है कि फिल्म में महत्वपूर्ण पात्रों की भूमिका कौन निभा रहा है। रणबीर कपूर फिल्म में ‘भगवान राम’ की भूमिका निभा रहे हैं, जो अयोध्या के राजकुमार और रामायण के मुख्य पात्र हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे परशुराम की भूमिका में भी नजर आएंगे।

साई पल्लवी ‘सीता’ का किरदार निभा रही हैं, जो राम की पत्नी और राजा जनक की पुत्री हैं। वहीं रवि दुबे ‘लक्ष्मण’ बने हैं, जो राम के छोटे भाई हैं और वनवास के दौरान उनके साथ रहते हैं। कॉमिक बुक में अयोध्या के राजपरिवार का भी परिचय दिया गया है। अरुण गोविल राजा ‘दशरथ’ की भूमिका में हैं, जो अयोध्या के राजा और राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पिता हैं।

इंदिरा कृष्णन रानी ‘कौशल्या’ बनी हैं, जो राम की माता हैं। लारा दत्ता रानी ‘कैकेयी’ की भूमिका निभा रही हैं, जो भरत की माता हैं, जबकि सोनल झा रानी ‘सुमित्रा’ बनी हैं, जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता हैं। शीबा चड्ढा ‘मंथरा’ की भूमिका में नजर आएंगी, जिनकी सलाह के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। आदिनाथ कोठारे ‘भरत’ की भूमिका निभा रहे हैं, जो राम की अनुपस्थिति में भी सिंहासन स्वीकार नहीं करते। वहीं नितीश शर्मा शत्रुघ्न बने हैं, जो दशरथ के सबसे छोटे पुत्र हैं।

कॉमिक बुक में शिशिर शर्मा को ‘महर्षि वशिष्ठ’ के रूप में दिखाया गया है। वे राजा दशरथ और राजकुमारों के राजगुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही राम और उनके भाइयों का जन्म संभव होता है। वहीं, अजिंक्य देव ‘महर्षि विश्वामित्र’ की भूमिका निभा रहे हैं। वे पहले राजा थे और बाद में महान ऋषि बने। वही राम और लक्ष्मण को वन में ले जाते हैं, उन्हें दिव्य अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान देते हैं और उनके जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां सीता स्वयंवर होता है।

नए किरदारों में अनुपम खेर ‘जटायु’ की भूमिका निभा रहे हैं। जटायु एक महान गिद्ध राजा हैं, जो रावण से सीता को बचाने की कोशिश करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। यश फिल्म में ‘रावण’ बने हैं, जो लंका के शक्तिशाली राजा हैं। वहीं सनी देओल ‘हनुमान’ की भूमिका निभा रहे हैं, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और महान योद्धा हैं।

काजल अग्रवाल ‘रानी मंदोदरी’ की भूमिका निभा रही हैं, जो रावण की बुद्धिमान और दयालु पत्नी हैं। रकुल प्रीत सिंह ‘शूर्पणखा’ बनी हैं, जो रावण की बहन हैं और जिनकी राम व लक्ष्मण से मुलाकात कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ बनती है। फैसल मलिक ‘कुंभकर्ण’ की भूमिका में हैं, जो रावण के विशालकाय और शक्तिशाली भाई हैं।

अन्य महत्वपूर्ण पात्रों में कुणाल कपूर भगवान ‘इंद्र’ की भूमिका निभा रहे हैं, जो देवताओं के राजा हैं। शोभना ‘कैकसी’ बनी हैं, जो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की माता हैं। चेतन हंसराज ‘सुमाली’ की भूमिका में हैं, जो रावण के नाना हैं। वहीं मुकेश तिवारी ‘अगस्त्य मुनि’ बने हैं, जो भगवान राम की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किरदारों के अलावा कॉमिक बुक में हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चित्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही पवित्र नगरों, भव्य महलों, राजदरबारों और विशाल शहरों की सुंदर झलक दिखाई गई है, जिससे फिल्म के बड़े स्तर का अंदाजा मिलता है।

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