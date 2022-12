सुकेश चंद्रशेखर मामले पर Nikki Tamboli ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं उसे ही जवाब दूंगी…

एक्ट्रेस निक्की तंबोली ने सुकेश मामले पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है।

निक्की तंबोली (फोटो- Nikki Tamboli/Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram