इंस्टाग्राम स्टोरी से निक से प्रियंका के साथ रिश्ते पर लगाई मोहर! देखें वीडियो

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस इन दिनों अपनी रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। बीती रात दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे डिनर डेट के लिए गए थे। इसी बीच निक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रियंका चोपड़ा मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ ही निक ने वीडियो में कैप्शन लिखा, हर (her) और हर्ट इमोजी का भी इस्तेमाल किया। अफवाह है कि निक ने भारत आकर प्रियंका की मां मधू चोपड़ा से भी मुलाकात की है। बॉलीवुड लाइफ ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया, वह दोनों खुश हैं और दोनों काफी सीरियस हो रहे हैं। निक ने प्रियंका के बारे में अपने दोस्त से कहा है कि यह वहीं हैं जिनके साथ वह आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। निक इस बात से खुश हैं कि प्रियंका उनसे बड़ी हैं और वह पहले ज्यादा मैच्युर हो गई हैं। यहां कोई गेम नहीं चल रहा है। दोनों एक रिश्ते में हैं।

प्रियंका और निक को एक साथ कई बार स्पॉट किया जा चुका है। प्रियंका और निक की मुलाकात साल 2017 में मेट गाला फंक्शन के दौरान हुई थी। अवॉर्ड फंक्शन में दोनों ने एक साथ वॉक किया था। कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा को निक के कजिन की शादी में भी स्पॉट किया गया था। निक और प्रियंका एक दूसरे का हाथ थामे शादी में पहुंचे थे जिसके बाद दोनों की रिलेशनशिप की अफवाहों ने तूल पकड़ लिया था। पिछले दिनों प्रियंका और निक को एक साथ अमेरिका के डोगर्स स्टेडियम में बेसबॉल खेलते हुए देखा गया था।

कुछ दिनों पहले जोनस के भाई ने भी प्रियंका के साथ निक के रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी थी। निक के भाई से जब अफवाहों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह निक से जुड़ा व्यक्तिगत मामला है, तो इसका जवाब निक ही बेहतर दे सकते हैं। वह अपने रिश्ते को लेकर जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो प्रियंका जल्द ही ‘भारत’ फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। फिल्म में प्रियंका के साथ सलमान खान रोमांस करते हुए नजर आएंगे।

Nick Jonas posted this video of Priyanka Chopra via #IGStories .

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App