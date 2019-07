टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा एक्टिंग के अलावा फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। अपनी अदाओं और खूबसूरती से लोगों का दिल जीतने वालीं निया शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर करती रहती हैं। निया की नई तस्वीरों पर जहां लुक की फैन्स जमकर तारीफ कर रहे हैं तो वहीं एक कॉमेडियन ने एक्ट्रेस की ड्रेस का मजाक उड़ाया है।

निया शर्मा तस्वीरों में घेर वाले लंहगे में सोफे में लेटी हुईं नजर आ रही हैं, तो वहीं एक तस्वीर में वह खिड़की से बाहर की ओर देख रही हैं। तस्वीरों में निया का लुक और अंदाज देखने लायक है। ग्रे कलर की ड्रेस में नजर आ रहीं निया ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा- And The 60’s Brunette Ball Bun ! What Fun! निया की इस पोस्ट पर कई सारे सितारों ने उनके अवतार की तारीफ में कमेंट किया है। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ एक्ट्रेस लता ने लिखा- मार ही डालोगे। टीवी एक्ट्रेस रेहा पंडित ने लिखा- हॉट। वहीं कॉमेडियन बलराज ने लिखा-20 लोगों के कपड़े बन जाएंगे इसमें से।

निया शर्मा की इन तस्वीरों को 2 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं और कमेंट्स की संख्या हजारों में हैं। ज्यादातर यूजर्स ने एक्ट्रेस के लिए पॉजिटिव कमेंट्स ही किए हैं। करियर की बात करें तो निया शर्मा को टीवी सीरियल्स ‘जमाई राजा’, ‘एक हजारों में मेरी बहना है’, ‘इश्क में मरजावां’, ‘खतरों के खिलाड़ी’, ‘बहनें’ समेत कई में देखा जा चुका है। अपनी एक्टिंग के कारण निया शर्मा की सोशल मीडिया फैन-फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना भी आसान नहीं है। निया को इंस्टाग्राम पर 30 लाख से भी ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

