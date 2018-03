झूठी निकली कन्नड़ अभिनेत्री की मौत की खबर, अस्पताल में चल रहा इलाज

मंगलवार को प्रसिद्द कन्नड़ अभिनेत्री जयंती के निधन की खबर सामने आई थी। तमाम मीडिया संस्थानों ने अभिनेत्री के निधन की खबर चलाई थी। ताजा अपडेट के अनुसार, अभिनेत्री जयंती कर्नाटक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अभिनेत्री जयंती को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। हालांकि, अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले किए एक ट्वीट में जयंती के निधन की खबर को गलत बताया और इसके साथ ही ट्वीट में लिखा, करेक्शन- मशहूर अभिनेत्री जयंती कर्नाटक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। कल हमने न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री के निधन की खबर दी थी। बता दें कि मीडिया संस्थान ने इसके साथ ही गलत खबर देने के लिए ट्वीट कर माफी मांगी है।

CORRECTION: Veteran actress Jayanthi admitted to a Karnataka hospital with acute respiratory failure and is under treatment. Earlier, we posted an ANI report which incorrectly said that she had passed away. We regret the error.

