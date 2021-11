लाइव डिबेट में जूता दिखाने लगे पैनलिस्ट तो भड़क गए अमिश देवगन, आगे हुआ कुछ ऐसा

कपिल मिश्रा को यह जूता आज उन मां और बहनों के तरफ से था जिन्होंने दिल्ली दंगे में अपने बेटों को खोया है!?

This is my tribute to all the mother's who lost their sons in Delhi roits ?



No regrets of this symbolic gesture. Good bye TV @AMISHDEVGAN



Remember me in your Dua pic.twitter.com/YpdoskFVav