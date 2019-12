New Year 2020 : द कपिल शर्मा शो में पहुंचेंगे काजोल और अजय देवगन

New Year 2020, New Year special episode, The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा शो (Kapil Sharma show) पर अगला हफ्ता पूरा मस्ती धमाल से भरा होगा। बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक अजय देवगन (Ajay devgn) और काजोल (Kajol) अपनी अपकमिंग फिल्म तान्हाजी (Tanhaji) को प्रमोट करने शो में आयेंगे। हसबैंड वाइफ की ये जोड़ी जब भी किसी भी मंच पर साथ आती है, तो जमकर मस्ती धमाल होता है। अजय स्वभाव से काफी कम बोलने वाले हैं, वहीं काजोल उनके अपोजिट हैं वो खूब बोलती हैं। काजोल-अजय इससे पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब वो जल्द ही फिल्म तान्हा जी में साथ दिखाई देंगे।

तान्हाजी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, इसमें अजय देवगन मराठा योद्धा सूबेदार तान्हाजी मालुसरे का रोल निभा रहे हैं, वहीं काजोल फिल्म में भी उनकी पत्नी सावित्रीबाई का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा सैफ अली खान उदय भान राठौड़ के किरदार में नजर आयेंगे।

द कपिल शर्मा शो में काजोल-अजय देवगन क्योंकि हसबैंड-वाइफ हैं इसलिये घर के कुछ सीक्रेट भी रिवील करते दिखेंगे। काजोल- काजोल अजय की टांग खिंचाई करते दिखेंगी। वहीं अजय भी काजोल को लेकर कई खुलासे करेंगे जिसके बाद शो में खूब हंसी-ठहाके फूटेंगे।

इससे पहले जब काजोल और अजय कपिल शर्मा के शो में आये थे, तो इस कपल ने खूब जमकर मस्ती की थी। काजोल मजाक के लहजे में कहती नजर आई थीं, कि अजय काफी कम बोलते हैं, जिसका फायदा मैं उठा लेती हूं।

उन्होंने कहा था अजय को नार्मली पार्टीज में जाना पसंद नहीं हैं, इस लिये वो घर का अच्छा ध्यान रखते हैं। अजय शूटिंग के बाद सीधे घर आते हैं और ये उनकी हमेशा से आदत रही है। काजोल ने बताया था, कि अजय न्यासा (अपनी बेटी) को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं और हमेशा उस पर ध्यान देते हैं।

वहीं बॉलीवुड की इस क्यूट हसबैंड-वाइफ जोड़ी ने अपने पुराने दिनों को भी याद किया था। अजय देवगन ने बताया था कि कैसे उन्होंने काजोल को प्रपोज किया था और काजोल ने भी इस बात का खुलासा किया था,कि उन्हें अजय कि कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है।

बता दें इन दोनों के बीच साल 1997 में आई फिल्म इश्क जिसमें काजोल-अजय के साथ आमिर खान और जूही चावला भी नजर आये थे, के बाद ही नजदीकियां बड़ गई थीं और ये दोनों 24 फरवरी 1999 को शादी के बंधन में बंध गये थे। उस वक्त काजोल अपने पीक पर थीं और वो एक के बाद एक कई हिट फिल्मों का हिस्सा बन चुकी थीं।

