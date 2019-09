New Motor Vehicle Act: हाल ही में (1 सितंबर) नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Acts) के लागू होने से देशभर में चालान कटने और काटे जाने के किस्से सामने आते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता पर ही शिकंजा कसा जाता है। बॉलीवुड सेलेब्स भी ट्रैफिक पुलिस के पास चालान भरते नजर आ चुके हैं। जी हां, ये वह सेलेब्स हैं जो कुछ समय पहले ट्रैफिल रूल्स का उल्लंघन करते और फिर बाद में भुगतान करते भी देखे गए थे। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में जिनमें से व्हीकल चलाते वक्त किसी ने हेलमेट नहीं पहना था तो चालान भरा, तो किसी ने लाइट जंप की तो चालान भरा। इन सेलेब्स में वरुण धवन, सारा अली खान, कुणाल खेमु जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। बताते चलें सेलेब्स के ये सभी किस्से, नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने से पहले के हैं।

फिल्म केदारनाथ (Kedarnath) की एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक हैं। करोड़ों लोग सारा को फॉलो करते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान बिना हेलमेट के दिल्ली के ट्रैफिक में बाइक पर बैठी नजर आई थीं। ऐसे में सारा का चालान कट गया। दरअसल, सारा बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के साथ बाइक की बैक सीट पर बैठी देखी गई थीं। कार्तिक ने तो हेलमेट पहना था। लेकिन सारा बिना हेलमेट के थीं। फिर क्या कट गया चालान। बता दें कार्तिक और सारा दोनों ही इम्तियाज अली की अगली फिल्म ‘लवआजकल’ सीक्वल में नजर आने वाले हैं।

@dtptraffic @DelhiPolice @CPDelhi

pL note that Sara Ali khan having instagram account https://t.co/UdynVSlm8A

has been riding pillion on a 2 wheeler on the streets of Delhi Without a Head Protective Helmethttps://t.co/YlijE0PodR https://t.co/ctrOxxs7gX

reg No DL 35 CK O215 pic.twitter.com/cT7hPcyqop

— Stinger Bee #NyayForIndia (@joerave) March 17, 2019