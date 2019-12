Dwayne Bravo song: वेस्टइंटीज के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो (Dwayne bravo) अब डीजे ब्रावो के नाम से ज्यादा पहचाने जाते हैं। साल 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद डीजे ब्रावो पूरी तरह से अपने म्यूजिक पर फोकस कर रहे हैं। वेडिंग सीजन को देखते हुए उन्होंने हाल ही में अपना एक नया गाना ‘छमिया’ (The Chamiya Song) रिलीज किया है। इस सॉन्ग में वह भारतीय डांसर शक्ति मोहन के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। हिंदी गाने के इंग्लिश लिरिक्स को ब्रावो ने अपनी आवाज दी है, जिसमें वह भारतीय वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इन दिनों चल रहे वैडिंग प्रोग्राम्स के डीजे पर ब्रावो के गाने की धूम देखी जा सकती है।

इससे पहले डीजे ब्रावो का चैंपियन गाने ने भी इसी तरह धूम मचाई थी। चैंपियन गाने पर भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ी भी खूब डांस करते हैं। चैंपियन के बाद नया वर्जन DJ Bravo Champion भी आया जिस पर अक्सर कैरेबियाई टीम के खिलाड़ी भी काफी झूमते नजर आते हैं और इन दिनों ‘छमिया’ उनका वेडिंग सीजन में छाया हुआ है।

जानकारी के लिए बता दें कि ब्रावो क्रिकेट में रहते हुए भी म्यूजिक के प्रति रुचि रखते थे। उस समय भी वो अपना ध्यान क्रिकेट से बचाकर संगीत में जाया करते थे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद वह अपने म्यूजिक स्टूडियो में ही ज्यादा देर तक रहते हैं। अगर आप उनका इंस्टाग्राम पर विजट करें तो वहां ब्रावो के तमाम म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेंगे। ब्रावो का नया गाना भारत पर बेस है और इस पंजाबी वेडिंग में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ब्रावो ने Champion, Round the World, DJ Bravo Champion, Love You baby, Land of Champion, chalo chalo EDM Mix जैसे तमाम गानों को अपनी आवाज दी है।

ब्रावो (DJ Bravo) ने इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। संगीत से ब्रावो बचपन से प्यार करते हैं लेकिन 2010 के बाद से उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। दरअसल दिसंबर 2010 के बाद से उन्हें एक भी वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिला। जबकि आखिरी टेस्ट 2014 में खेला था और वहीं आखिरी टी20 मैच भी 2016 में खेला था। टी20 के एक्सपर्ट्स के अनुसार ब्रावो लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे और यही वजह थी कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। डीजे ब्रावो आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेलते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App