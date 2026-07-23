इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन और फैमिली ड्रामा से भरपूर कई नई फिल्में और वेब सीरीज दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप वीकेंड पर कुछ नया देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस हफ्ते की ये बेहतरीन मूवी और शो अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

मुसाफिर कैफे

नेटफ्लिक्स रोमांटिक ड्रामा ‘मुसाफिर कैफे’ 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। दिव्या प्रकाश दुबे के हिंदी उपन्यास पर आधारित आठ एपिसोड की इस सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मुख्य भूमिका में हैं। वहीं, सहायक कलाकारों में आदिल हुसैन, राजीव सिद्धार्थ, अनुभा फतेहपुरिया, लवलीन मिश्रा और सादिया सिद्दीकी नजर आने वाले हैं।

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यह ड्रामा सीरीज है, भोपाल और मसूरी पर आधारित है। इस कहानी में तीन अजनबी हैं, जिनकी जिंदगी अचानक एक-दूसरे से जुड़ जाती है। चंदर मोहन शर्मा (विक्रांत मैसी) एक ऐसे जीवन की तलाश में हैं, जो सच में उसकी अपनी हो। सुधा (वेदिका पिंटो) अपना भविष्य पूरी तरह से अपनी शर्तों पर बना रही हैं। जबकि प्रीति (महिमा मकवाना) एक शांत और स्थिर लाइफ की खोज में जुटी है।

आदर्श बाल विद्यालय

‘पंचायत’, ‘गुल्‍लक’ और ‘ग्राम चिकित्‍सालय’ जैसी सीरीज के बाद अब टीवीएफ एक नई कहानी ‘आदर्श बाल विद्यालय’ लेकर आए हैं। इसमें देखने को मिलेगा कि ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (के के मेनन) दिल्ली के सबसे खराब सरकारी स्कूलों में से एक के हेडमास्टर हैं। जब उन्हें पता चलता है कि शहर के 10 सबसे अच्छे स्कूलों के हेडमास्टरों को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाएगा, तो वह हर तरह की मुश्किलों के बावजूद अपने स्कूल को बदलने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसे 24 जुलाई को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।

कॉन सिटी

तमिल फिल्म ‘कॉन सिटी’ में अर्जुन दास और अन्ना बेन मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसकी कहानी चेन्नई से फरार कुछ छोटे-मोटे ठगों के एक अलग अंदाज वाले गैंग की है, जो मुल्की में एक होटल चलाकर खुद को एक साधारण मिडिल क्लास परिवार के रूप में पेश करते हैं।

लेकिन जब उनका पुराना अतीत फिर से उनके सामने आ खड़ा होता है और उनकी देखरेख में रह रहे एक मासूम बच्चे का अपहरण हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए उन्हें एक बार फिर अपराध की दुनिया में लौटकर अपनी सबसे बड़ी और जोखिमभरी चाल चलनी पड़ती है। इसे 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।

पल्लीचट्टम्बी

मलयालम पीरियड एक्शन-ड्रामा फ‍िल्म ‘पल्लीचट्टम्बी’ में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में हैं। यह कहानी 1950 के दशक में केरल के ‘लिबरेशन स्ट्रगल’ के दौर की है। गांव के चर्च को जमीन सुधारों से बचाने के लिए एक खूंखार गुंडे कृष्णन पिल्लई को बुलाया जाता है, जो ‘पोथन क्रिस्टोफर’ नाम से गांव में रहता है। हालांकि, समय के साथ वह गांव, वहां के लोगों और कम्युनिस्ट समर्थकों के करीब आने लगता है। इसे 24 जुलाई को सोनीलिव पर देखा जा सकता है।

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