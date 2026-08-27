New OTT Release: अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और जाते-जाते भी इस महीने के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर दर्शकों के लिए मनोरंजन का भरपूर इंतजाम है। अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम होने वाली हैं, जिनमें कहानी से लेकर स्टारकास्ट तक काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको घर बैठे नई फिल्में और सीरीज देखने का शौक है, तो यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है।

एक तरफ रोमांस और ड्रामा से भरपूर कहानियां दर्शकों का मनोरंजन करेंगी, तो दूसरी ओर क्राइम, थ्रिलर और कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप थिएटर जाने के बजाय इस वीकेंड घर पर ही कुछ नया देखने की तलाश में हैं, तो ओटीटी पर आने वाली ये रिलीज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं।

यह भी पढ़ें: ‘तीन-तीन साल की लड़कियां जब बुर्का पहनती…’, कृति सेनन के सपोर्ट में आए राहुल गांधी तो कंगना रनौत ने किया सवाल

बंदर

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी बॉबी देओल स्टारर फिल्म ‘बंदर’ 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शकों से कुछ खास प्यार नहीं मिला। अब लगभग 2 महीने बाद यह मूवी ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। फिल्म में सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी और सबा आजाद भी हैं। दर्शक इसे 28 अगस्त को जी5 पर देख सकते हैं।

बबीता सिंह रिपोर्टिंग

लिस्ट में अगला नाम ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ का है। इस मूवी में निमिषा सयाजन, बरुण सोबती और अंशुमान पुष्कर मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देने वाले हैं। खास बात ये है कि ये फिल्म भारत समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी। अम्बिका पंडित के निर्देशन में बनी इस मूवी को भी 28 अगस्त को देखा जा सकता है।

माइकल

‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन के जीवन पर बनी फिल्म ‘माइकल’ इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब यह मूवी 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर आने के लिए तैयार है। बता दें कि आईएमडीबी पर इस फिल्म को 7.4 की रेटिंग मिली हुई है। ऐसे में अगर तब आप इसे देखने से चूक गए थे, तो अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एन्जॉय कर सकते हैं।

ठुकरा के मेरा प्यार

वेब सीरीज ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ का दूसरा सीजन चल रहा है और इसके नए एपिसोड हर शुक्रवार को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किए जाते हैं। बता दें कि इस सीरीज की कहानी कुलदीप और शनिवाक के प्यार और बदले की कहानी है।

ऐल्फा

आलिया भट्ट, अनिल कपूर, बॉबी देओल और शरवरी स्टारर फिल्म ‘ऐल्फा’ 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब यह फिल्म लगभग डेढ़ महीने बाद ओटीटी पर आने के लिए तैयार है। इस मूवी को कल यानी 28 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफिल्कस पर देखा जा सकता है।

यह भी पढ़ें: Toxic: यश कमाल, विलेन उससे भी ज्यादा कमाल लेकिन फिर भी ‘टॉक्सिक’ क्यों नहीं आ रही दर्शकों को पसंद, जानिए कहां रह गई कमी