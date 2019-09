Mahesh Babu Bharat Ane Nenu: नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Acts) 1 सितंबर से लागू हो गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Acts) के तहत जुर्माने की राशि को काफी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में नए व्हीकल एक्ट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं तमाम यूजर्स ने दावा किया है कि सरकार ने नए एक्ट के आइडिया को साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) की फिल्म ‘भारत आने नेनू’ (Bharat Ane Nenu) से चोरी किया है। महेश के फैन्स सोशल मीडिया पर फिल्म की एक क्लिप को जमकर शेयर कर रहे हैं।

महेश बाबू स्टारर फिल्म ‘भारत आने नेनू’ साल 2018 में रिलीज हुई थी। कोरतला शिवा के निर्देशन में बनी फिल्म में महेश ने आंध्र प्रदेश के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा किया था। पिता की मौत के बाद महेश को प्रदेश के सीएम पद का कार्यभार सौंपा जाता है। फिल्म के एक सीन में महेश बाबू ट्रैफिक रूल के बारे में ऑफिसर्स से बात कर रहे हैं। तभी अचानक से सीएम बने महेश बाबू अधिकारियों से कहते हैं कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दीजिए। 100 रुपए की बजाए 10000 हजार रुपए का जुर्माना लगाइए। सोशल मीडिया यूजर्स ने देखते ही देखते फिल्म के इस सीन को वायरल कर दिया।

फिल्म के इस वीडियो पर भी लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। महेश बाबू के फैन्स यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? एक यूजर ने लिखा- मुझे लगता है कि सरकार ने ‘भारत आने नेनू’ देखने के बाद ही ट्रैफिक नियम पर फैसला लिया है। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है- नया ट्रैफिक नियम इस फिल्म से प्रेरित है। वहीं एक यूजर ने लिखा- कहीं न कहीं इस नियम की प्रशंसा हो रही है। हालांकि टूटी और खुदी हुई सड़कों का क्या?

#TrafficFine #Trafficviolation #NewTrafficRules First time in history.. signal is crossing the road