करीब एक दशक पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का पुनर्गठन किया है। इस 18 सदस्यों वाले बोर्ड में फिल्म और मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियों को शामिल किया गया है। इनमें पंकज त्रिपाठी, प्रीति जिंटा और रुपाली गांगुली जैसे नाम भी शामिल थे। अब फिल्म प्रमाणन से जुड़ी संशोधित गाइडलाइंस फिर से चर्चा में हैं।

फिल्मों के सर्टिफिकेशन को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइंस?

इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि CBFC को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को प्रमाणपत्र देते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। नियमों के मुताबिक, फिल्मों को समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में समाज में हो रहे बदलावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि फिल्मों में हिंसा का महिमामंडन नहीं होना चाहिए। अपराधियों के अपराध करने के तरीके या ऐसे दृश्य और शब्द नहीं दिखाए जाने चाहिए, जो लोगों को अपराध करने के लिए उकसा सकते हैं।

विदेशी देशों के साथ रिश्तों पर भी जोर

गाइडलाइंस में कहा गया है कि फिल्मों में सांप्रदायिक, अंधविश्वासी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी सोच को बढ़ावा देने वाले दृश्य या संवाद नहीं होने चाहिए। इसके अलावा फिल्मों से भारत के मित्र देशों के साथ अच्छे संबंधों पर भी नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए।

यह प्रावधान भारत-चीन संबंधों पर आधारित फिल्मों के लिए खास महत्व रख सकता है। खासकर ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं।

इसी संदर्भ में सलमान खान की आने वाली वॉर फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ पर भी ध्यान गया है। फिल्म का पुराना नाम ‘गलवान अटैक’ था। यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए गलवान संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेशन मिलने में देरी हो रही है और इसके पीछे चीन से जुड़े पहलू को भी एक कारण बताया जा रहा है।

फिल्म को लेकर अनिश्चितता के बीच एक सूत्र ने SCREEN से बातचीत में कहा था कि गलवान की लड़ाई के जिक्र से विवाद पैदा होने के बाद अब फिल्म में ऐसे किसी और विवाद से बचने की कोशिश की जा रही है। सूत्र के मुताबिक, फिल्म में चीन का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया है। जिस तरह भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार के दौर में फिल्मों में पाकिस्तान के लिए ‘पड़ोसी मुल्क’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह यहां भी सावधानी बरती जा रही है।

ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी सख्त नियम

संशोधित सर्टिफिकेशन नियमों में नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के चित्रण को लेकर भी विशेष प्रावधान हैं। फिल्मों में इनके सेवन, इस्तेमाल या तस्करी से जुड़े सीन के साथ एक वैधानिक चेतावनी या डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी होगा।

इसमें लिखा होगा- “अवैध नशीले पदार्थ स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और जेल की सजा की गारंटी देते हैं। ड्रग्स को ना कहें।”

गाइडलाइंस में ऐसे कंटेंट से बचने की बात भी कही गई है, जिससे लोगों की भावनाएं या संवेदनाएं आहत हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बिना जरूरत या टाली जा सकने वाली हिंसा के चित्रण को लेकर भी सावधानी बरतने को कहा गया है।

UA, UA 7+, UA 13+, UA 16+ और A कैटेगरी में मिलेगा सर्टिफिकेट

निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली फिल्मों को उनकी कहानी, कंटेंट और विषय के आधार पर UA, UA 7+, UA 13+, UA 16+ या A कैटेगरी में सर्टिफिकेट दिया जा सकता है।

गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई फिल्म बाकी मानकों को पूरा करती है लेकिन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे सिर्फ वयस्क दर्शकों के लिए प्रमाणित किया जा सकता है।

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वहीं, जिन फिल्मों को बिना किसी आयु प्रतिबंध के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है, उनके मामले में बोर्ड को यह भी देखना होगा कि फिल्म पारिवारिक दर्शकों के लिए उपयुक्त है। यानी परिवार के सभी सदस्य, बच्चों समेत, उसे साथ बैठकर देख सकें।

अगर बोर्ड को लगता है कि किसी फिल्म की कहानी, विषय या कंटेंट के लिए माता-पिता की निगरानी जरूरी है, तो उसे UA 7+, UA 13+ या UA 16+ कैटेगरी में रखा जा सकता है।

विवादों के बावजूद कुछ पुराने नियम बरकरार

पिछले कुछ वर्षों में कई फिल्मों का CBFC के साथ विवाद सामने आया है। कुछ मामलों में फिल्म निर्माताओं से फिल्म के नाम या दूसरे हिस्सों में बदलाव करने को कहा गया।

ऐसा ही एक चर्चित मामला मलयालम फिल्म ‘जानकी वर्सेज स्टेट ऑफ केरल’ से जुड़ा था। CBFC ने फिल्म के मूल नाम पर आपत्ति जताई थी। वजह यह थी कि फिल्म की मुख्य पात्र, जो यौन उत्पीड़न की पीड़िता है, उसका नाम ‘जानकी’ था। ‘जानकी’ नाम का संबंध हिंदू देवी सीता से भी माना जाता है।

मामला केरल हाई कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद फिल्म का नाम बदलकर ‘जानकी वी वर्सेज स्टेट ऑफ केरल’ किया गया और फिल्म को मंजूरी मिल गई।

इस विवाद के बाद फिल्म के नाम को लेकर व्यापक बहस भी हुई। केरल हाई कोर्ट ने CBFC की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए यह भी ध्यान दिलाया कि पहले कई फिल्मों में हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े नामों का इस्तेमाल किया जा चुका है।

ऐसे विवादों के बीच फिल्म के टाइटल से जुड़ा CBFC का नियम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि बोर्ड को फिल्मों के नाम की सावधानी से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भड़काऊ, अश्लील, आपत्तिजनक या सर्टिफिकेशन नियमों का उल्लंघन करने वाले न हों।

कुल मिलाकर, संशोधित गाइडलाइंस में फिल्म निर्माताओं और CBFC के सामने कई बातों को ध्यान में रखने की जरूरत बताई गई है। इनमें हिंसा, ड्रग्स, सामाजिक संवेदनशीलता, फिल्म के टाइटल और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने वाले कंटेंट से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।