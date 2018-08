अब अमरेंद्र बाहुबली से पहले की कहानी दिखाएंगे राजामौली, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज

सेक्रेड गेम्स के साथ ही जबरदस्त सुर्खियों में चल रहा नेटफ्लिक्स अब एक और बड़ी वेबसीरीज़ पर काम करने जा रहा है। तीन साल पहले आई फिल्म बाहुबली ने न केवल ब्लॉकबस्टर कमाई की थी बल्कि भारतीय सिनेमा के स्तर को एक नई ऊंचाई दी थी। अब नेटफ्लिक्स की नई सीरीज में एक बार फिर माहिष्मति साम्राज्य को देखने का मौका मिल सकता है। फिल्म बाहुबली का प्रीक्वल आने वाला है और इस वेबसीरी़ज़ में शिवगामी की यात्रा को दिखाया जाएगा।

नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ की घोषणा गुरूवार को की। यह प्रीक्वल आनंद नीलकंठन की किताब ‘द राइज ऑफ शिवगामी’ पर आधारित होगा। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ‘बाहुबली – बिफोर द बिगिनिंग’ नाम से दो सीरीज लाएगा। इसके लिए उसने बाहुबली बनाने वाली टीम, आर्का मीडिया वर्क्स और इसके निर्देशक एसएस राजमौली से करार भी कर लिया है।

You witnessed the Mahishmati Empire in all its glory. Now witness its rise. Baahubali: Before the Beginning coming soon. pic.twitter.com/csPODOcXdt

— Netflix India (@NetflixIndia) August 2, 2018