Netflix पर 15 अगस्त को रिलीज हुई वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स 2 विवादों में घिर गई है। इसमें दिखाया गया है कि सिख पुलिस अधिकारी का किरदार निभाने वाले सैफ अली खान कैसे एक सीन में हाथ से कड़ा निकाल देते हैं। इसी सीन का विरोध दिल्ली अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है। उन्होंने सेक्रेड गेम्स के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है।

सिरसा ने ट्वीट पर उस एफआईआर की कॉपी शेयर की है। इसमें उन्होंने मांग की है कि अनुराग कश्यप ने सिख धर्म का अपमान किया है और उनकी भावनाएं जान बूझकर आहत की हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि इस वेब सीरीज में सैफ अली खान सरताज एक सिख पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं। इस सीन में दिखाया गया है कि सरताज को अपने पिता की एक बात पता चलती है और वह गुस्से में हाथ से कड़ा निकाल कर समंदर में फेंक देते हैं। इसी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सिरसा ने लिखा है कि सिख धर्म से जुड़े पांच सबसे अहम प्रतीकों में से एक है कड़ा। जिसे कभी निकाल कर फेंका नहीं जाता। ये सिख धर्म और सिखों का अपमान है।

I have filed a criminal complaint against #AnuragKashyap for Spreading communal content, hurting religious sentiments in his serial #SacredGames @ANI @thetribunechd @TimesNow pic.twitter.com/JuS8s52Maj

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) August 20, 2019