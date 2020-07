Netflix पर आने वाली हैं ‘रात अकेली’ और ‘लूडो’ जैसी 17 फिल्में, जानिए डिटेल

Netflix, Web Series: एंटरटेनमेंट का धमाल अब शुरू होने वाला है। नेटफ्लिक्स आने वाले दिनों में एक के बाद एक 17 नई सीरीज/फिल्में लेकर आ रहा है। पहले डिजनी हॉटस्टार ने मल्टीप्लेक्स के तहत 7 नई फिल्में एक के बाद एक ऑनलाइन रिलीज करने की अनाउंसमेंट की थी। अब नेटफ्लिक्स ने भी 17 नई फिल्मों की रिलीज की घोषणा की है।

अपने ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट से Netflix ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें 17 फिल्मों की झलकियां देखने को मिल रही हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही नेटफ्लिक्स ऑडियंस बेहद खुश है। नेटफ्लिक्स में जो जो फिल्में रिलीज की जानी हैं उनमें लूडो, तोरबाज, एके वेज एके: गुंजन सक्सेना, त्रिभांगा: टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, क्लास ऑप 83, गिन्नी वेड्स सनी, काली खूही, बॉम्बे रोज, सीरियस मेन हैं का नाम शामिल है।

‘लूडो’ का मोशन पोस्टर सामने आया था जिसमें राजकुमार राव बड़े बड़े बालों वाले लुक के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस फातिमा सना शेख राजकुमार के साथ रेड हॉट फिडेट ड्रेस में बच्चा हाथ में लिए दिख रही हैं।

तोरबाज में संजय दत्त हैं। ये एक इमोशनल कर देने वाली स्टोरी होगी। तो वहीं अ सुटेबल बॉय में इशान खट्टर, तब्बू, तान्या मणिकताला, रसिका दुग्गल, शहाना गोस्वामी और रामकपूर होंगे। ये फिल्म यूएस और कनाडा में भी स्ट्रीम होगी।

वहीं श्रीदेवी की बेटी औऱ एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना भी नेटफ्लिक्स में रिलीज होगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जाह्नवी कपूर की ये वॉर ड्रामा फिल्म 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौकते पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में जाने वाली पहली महिला भारतीय वायु सेना की पायलट गुंजन सक्सेना को श्रद्धांजलि दी गई है। आने वाले दिनों में फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

