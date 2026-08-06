आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ के दोनों पार्ट ने थिएटर में रिकॉर्डतोड़ कमाई की। ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने मिलकर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया। थिएटर में बड़ी सफलता के बाद फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी शानदार प्रदर्शन किया। अब यह जानकारी नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने खुद दी है।

दरअसल, टेड सारंडोस गुरुवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के ‘एक्सप्रेस अड्डा’ में मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय कंटेंट ने कोरियाई शो ‘स्क्विड गेम’ की तरह ग्लोबल स्तर पर पहचान बनाई है, तो उन्होंने आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ का जिक्र किया।

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‘धुरंधर’ को लेकर क्या बोले टेड सारंडोस

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका के साथ बात करते हुए टेड सारंडोस ने कहा, “धुरंधर इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म थी। इसे हर दूसरी इंग्लिश फिल्म से ज्यादा देखा गया और देखने के मामले में यह सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन से पीछे थी।”

सारंडोस ने कहा कि मुझे दुनिया भर में खासकर भारत में यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि भारत का ‘स्क्विड गेम’ या स्पेन की ‘ला कासा डे पैपेल (मनी हाइस्ट)’ जैसा ग्लोबल मोमेंट कब आएगा। इस पर मैंने जवाब दिया कि भारत के पास ऐसे पल हमेशा रहता है।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत में फिल्मों का बहुत बड़ा, खूबसूरत और लंबा इतिहास रहा है। जब हमने ‘सेक्रेड गेम्स’ बनाई थी, तब वह टीवी कंटेंट का बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की ग्लोबल पहचान फिल्मों के जरिए ही और मजबूत होगी।”

टेड सारंडोस ने यह भी बताया कि साल 2024 से अब तक नेटफ्लिक्स की हर हफ्ते जारी होने वाली ग्लोबल टॉप-10 लिस्ट में कोई न कोई भारतीय फिल्म या सीरीज जरूर शामिल रही है। उन्होंने कहा, “यह उस एल्गोरिद्म का नतीजा है, जो लोगों को ऐसा कंटेंट खोजने में मदद करता है, जिसे वे शायद पहले देखने के बारे में सोचते भी नहीं। इस साल दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर भारतीय कंटेंट को 3.5 बिलियन घंटे देखा गया है।”

ओटीटी पर ‘धुरंधर’

बता दें कि ‘धुरंधर’ का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था और दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आया था। इसके साथ ही फिल्म के दोनों पार्ट नेटफ्लिक्स और सिर्फ दूसरा पार्ट जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

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