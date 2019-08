Nerkonda Paarvai Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार अजीत की फिल्म नेरकोंडा पारवाई (Nerkonda Paarvai) बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ रही है। फिल्म ने 10 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म रिलीज वाले दिन ही पाइरेटेड वेबसाइट तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) पर लीक हो गई थी। फिल्म तमिलरॉकर्स पर लीक के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। Nerkonda Paarvai ‘पेटा’ और ‘विश्वासम’ के बादतीसरी तमिल फिल्म बन गई है, जिसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है। फिल्म की कमाई की रफ्तार को देखते हुए ट्रेड पंडितों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि फिल्म आने वाले दिनों में 150 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल हो सकती है।

Nerkonda Paarvai को ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ब्लॉकबस्टर बताया है। Nerkonda Paarvai के जरिए ही बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया है। वहीं बोनी कपूर भी बतौर निर्माता इसी फिल्म से तमिल इंडस्ट्री में गए हैं। मीडिया से बातचीत में बोनी कपूर ने बताया था कि उनकी दिवंगत पत्नी और एक्ट्रेस श्रीदेवी की इच्छा थी कि वह मेरे प्रोड्क्शन हाउस के बैनर तले अजीत के साथ काम करें। बीते साल अजीत ने हिंदी फिल्म पिंक (2016) के रीमेक का सुझाव दिया। इसके लिए वह फौरन तैयार भी हो गई थीं। उन्हें लगता था कि यह एक समय के हिसाब से अच्छी फिल्म होगी और तमिल फिल्म को महान बनाने में अजीत का महत्वपूर्ण रोल होगा।

#Thala #Ajith 's #NerKondaPaarvai has crossed ₹ 100 Crs Gross at the WW Box office..

Congratulations Team!#NKP100CrBlockbuster

— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 18, 2019