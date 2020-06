View this post on Instagram

Karan Johar rejected Ranveer Singh and Anushka. . . . For more Bollywood updates follow @bolly_nuts_ef . . . . #karanjohar #koffeewithkaran #karandeolfansclub #ranveersingh #sushantsinghrajputfans #anushkasharma #anushkasharmafans #bollywoood #movienews #moviequotes #moviebuffs🎬 #cinemalovers #koffeewithkaran☕ #entertainmentcenter #entertainmentindustry