Kangana Ranaut, Pooja Bhatt: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर ‘नेपोटिज्म’ का हल्ला मचा हुआ है। सलमान खान, आदित्य चोपड़ा समेत महेश भट्ट को भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म फैलाने का आरोपी बताया जा रहा है। ऐसे में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट और पत्नी सोनी राजदान ने भी नेपोटिज्म पर ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है।

महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने ट्वीट करते हुए कहा है- ‘ मुझे इस वक्त के हॉट टॉपिक नेपोटिज्म पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया। जिसके बारे में बहुत सारे लोग गुस्से में हैं। एक ऐसे व्यक्ति को ‘परिवारवाद’ को लेकर कहा जा रहा है, जिसने पूरे फिल्म उद्योग की तुलना में ढेर सारे नए लोगों, नए टैलेंट को, संगीतकारों को और टेकनीशियनों को लॉन्च किया है। मैं केवल हंस सकता हूं।’

पूजा ने आगे लिखा- ‘कंगना रनौत के लिए कहना चाहूंगी कि वह एक कमाल की प्रतिभा हैं। उन्हें “गैंगस्टर” में लॉन्च नहीं किया जाता लेकिन अनुराग बसु ने उन्हें देख लिया था। इसके बाद विश्वेश फिल्म्स ने उनका समर्थन किया और फिल्म में निवेश किया। कोई छोटा काम नहीं। खैर उन्हें बेस्ट विशेज, शुभकामना।’



इधर महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने भी नेपोटिज्म टॉपिक पर कमेंट किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा- ‘आपको ठीक से जानकारी भी नहीं है। मेरे पति इंडस्ट्री के वह शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा न्यू कमर्स को यहां आने का मौका दिया है। बहुत लंबा समय था जब उन्होंने किसी भी स्टार के साथ काम करने में सहमती नहीं जताई थी। तब उन पर आरोप लगने लगे थे कि आप तो किसी स्टार के साथ काम ही नहीं करते। प्लीज कुछ भी बोलने से पहले अपना होमवर्क करके आइए, जानकारी जुटा कर आइए।’

