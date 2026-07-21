दिल्ली के जंतर-मंतर शुरू हुआ आंदोलन नीट परीक्षा पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों को लेकर है। आंदोलन से जुड़े लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की भी मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स भी आगे आए। शबाना आजमी ने 20 जुलाई को निकली ‘चलो संसद’ मार्च में भी हिस्सा लिया। इसी बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस प्रोटेस्ट को लेकर रिएक्शन देते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

नेहा ने एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, “सिर्फ धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, दूसरा आ जाएगा, इससे क्या बदल जाएगा? जब पूरा पेड़ ही जहरीला है तो एक डाल हटाने से क्या होगा?”

वीडियो में नेहा ने कहा है, “सांसद मार्च में सैंकड़ों छात्रों को पीटा गया, उन्हें गाली दी गई। बेटियों को अपमानित किया गया। सारे कर्म हो गए, लेकिन एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। मगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, दूसरा आ जाएगा। इससे क्या बदल जाएगा? ये सब तो सरकार की कठपुतलियां हैं। देश की सरकार खुद इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इस नागरिकखोर सरकार को हटाये बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब पूरा पेड़ ही रोगी हो चुका है तो केवल डाल हटाने से क्या होगा? भाजपा सरकार लोकतंत्र की जमीन पर उगी हुई वो जहरीली लता है जो पूरी जमीन को विशैला बना रही है।

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बता दें कि संसद में मानसून सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। मानसून सत्र के पहले दिन CJP समर्थकों ने’चलो संसद’ मार्च निकाली। इस दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद देश की परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव भी तेज हो गया है।

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सीजेपी (CJP) के ‘चलो संसद’ आंदोलन को कई फिल्मी हस्तियों का भी समर्थन मिला है। शबाना आजमी, प्रकाश राज समेत कई कलाकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं, भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत तथा हेमा मालिनी ने इस प्रदर्शन का विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया है।