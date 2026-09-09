‘इंडियन आइडल’ हिंदी टीवी के सबसे फेमस रियलिटी शोज में से एक है। इसका पिछला सीजन, ‘इंडियन आइडल सीजन 16’ लगभग 9 से 10 महीनों तक चला था। इसके इतना लंबा चलने का कारण बढ़िया टीआरपी थी। हालांकि इस शो पर स्क्रिप्टेड होने और सिंगिंग रियलिटी शो की टीआरपी कम होने के आरोप भी लगे हैं। अब शो की जज रही चुकीं सिंगर नेहा कक्कड़ ने इन आरोपों पर बात की है।

पिछले साल सिंगर सुनिधि चौहान ने एक इंटरव्यू में ‘इंडियन आइडल’ को स्क्रिप्टेड बताया था। हाल ही में हुए एक इवेंट में नेहा कक्कड़ पहुंची थीं। यहां उन्होंने सुनिधि चौहान की टिप्पणी और शो की कम होती टीआरपी पर रिएक्शन दिया।

नेहा ने कहा, ‘इंडियन आइडल ने अपना फेम खो दिया क्योंकि मैंने ये शो करना बंद कर दिया। जब तक मैं शो कर रही थी इसकी टीआरपी सबसे ज्यादा थी। लेकिन कहते हैं न अंगूर खट्टे हैं। यही बात है। जो अंगूर नहीं खा सकते उन्हें वो खट्टे ही लगते हैं। शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। लोगों की जिंदगी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती। हम सभी भारतीय सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी ऐसे ही आई हूं। अगर किसी शख्स की स्टोरी मुझे इमोशनल करती है तो ये तो होना ही है।’

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सुनिधि चौहान ने क्या कहा था?

सिंगर सुनिधि चौहान ने राज शमानी के पॉडकास्ट में रियलिटी शोज में फेक कंटेस्टेंट्स के होने और मेकर्स के झूठ दिखाने का दावा किया था। 2024 में सुनिधि चौहान ने कहा था कि उन्हें शुरुआत के दो साल रियलिटी शो का हिस्सा होने पर मजा आया। उन्होंने कहा था कि उन दिनों रियलिटी शो विश्वसनीय होते थे।

उन्होंने कहा था, ‘मुझे पहले दो साल मजा आया। चीजें बहुत अच्छी थीं। लेकिन फिर दिक्कतें शुरू हो गईं। रियलिटी शो बहुत बदल गए हैं। वो पहले असली हुआ करते थे। अब जो भी आप टीवी पर देखते हैं वो एडिटेड होता है। सबकी मरम्मत की हुई है। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि शो में कोई भी बुरा सिंगर न हो। ये देखना फनी होता है कि जिस कंटेस्टेंट को तारीफ मिली, वो अगले एपिसोड में शो से बाहर हो गया।’

सुनिधि ने आगे कहा था, ‘ये चीजें मुझे परेशान करने लगी थीं। इसलिए मैंने रियलिटी शोज को करना छोड़ दिया। फिर मैंने द वॉइस इंडिया में काम किया और उसमें कुछ शर्तें मैंने रखी थीं। उन्होंने शर्तें मान लीं और वो शो अच्छा चला। हालांकि वो इंडियन आइडल जितना बड़ा नहीं था। मैं इस बात से संतुष्ट थी कि जो ऑडियंस सुन रही है वो सच्चा है। मैं चीटिंग नहीं सह सकती। मैं तब तक उसका हिस्सा बनकर खुश थी जब तक सब सही था। अब मैं उसका हिस्सा नहीं होना चाहती।’

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सिंगर ने यह भी कहा था, ‘दिल है हिंदुस्तानी में कंटेस्टेंट्स को लेकर फेक स्टोरीज बनाई जाती थीं। मेरे लिए सबके चौंकाने वाली बात थी मुझे ये बोलना कि एक कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाना है, तो मैं उसके लिए अच्छी चीजें कहूं। ये बात मेरे लिए डील ब्रेकर भी थी। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया था। वो कुछ कंटेस्टेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए चुनते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे ताकि जब कोई शख्स जीते, तो वो उसे ही दिखाएं।’

नेहा कक्कड़ की बात करें तो वो ‘इंडियन आइडल’ सीजन 10 से 13 तक जज रहीं। उन्हें पिछली बार ‘सुपरस्टार सिंगर 3’ में बतौर जज देखा गया था। अब ‘इंडियन आइडल’ के लेटेस्ट सीजन में श्रेया घोषाल, बादशाह और विशाल ददलानी को जज के रूप में देखा जा रहा है।