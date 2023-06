रोहनप्रीत सिंह से अलग होने की खबरों के बीच नेहा कक्कड़ ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें… पति पर प्यार लुटाती आईं नजर

Neha Kakkar: नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत के बीच सब ठीक है और वह साथ में छुट्टियां मनाकर लौटे हैं। सिंगर ने इसकी तस्वीरें शेयर की हैं।

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत (फोटो-इंस्टाग्राम nehakakkar )

