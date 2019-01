View this post on Instagram

#MoteKitneHoGaye 🤣 💃🏻@kushalsampat @ritikavatsmakeupandhair @vibhorparashar3official @kunalpanditkp 🤗🥳 . . #NehaKakkar #KunalPandit #VibhorParashar #FunnyTikTok #TikTokIndia #Bhangda #Bhangra #Punjabi