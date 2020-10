नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की शादी का कार्ड हो रहा वायरल, लीक हुईं डिटेल्स!

View this post on Instagram

Congratulations #nehakakkar & #rohanpreetsingh . . . . . . . . . . . #nehupreet #nehudavyah #wedding #marriage #invitation #bollywood #pollywood #instantpollywood #instapollywood #instantbollywood #instabollywood #viralbhayani #saragurpal #viralbhayani8 #nikkitamboli #viralbhayani #bollywoodpap #airportdiaries #mumbai #bollywood #pollywood #instantpollywood #instapollywood #pollywoodteam #teampollywood #jassiegill #sidhumoosewala #karanaujla #bigboss #bigboss14 #salmankhan #himanshikhurana #shehnaazgill