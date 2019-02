प्रेग्नेंसी के बाद मोटापे पर कमेंट करने वाले को नेहा धूपिया ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। प्रेग्नेंसी के दिनों में नेहा धूपिया बेबी बंप के साथ अपना शो होस्ट करती थीं। बीते साल 18 नवंबर को नेहा धूपिया ने बेटी मेहर को जन्म दिया था। इन दिनों नेहा अपने लाइफ की नई यात्रा को खूब एन्जॉय भी कर रही हैं। हालांकि बेटी के जन्म के बाद नेहा धूपिया का काफी वजन बढ़ गया था। एक न्यूज बेवसाइट ने नेहा धूपिया के वजन पर सवाल खड़े किये तो नेहा भी करारा जवाब दिया। नेहा धूपिया का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

नेहा धूपिया ने खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक ट्वीट में लिखा- ”मैं किसी भी तरह की जवाबदेह नहीं हूं क्योंकि इस तरह की फैट शेमिंग मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। लेकिन मैं इसे एक अहम मुद्दे के तौर पर लेना चाहती हूं क्योंकि फैट शेमिंग न केवल सेलेब्स के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए बंद होनी चाहिए।”

नेहा ने आगे लिखा- ”एक नई मां के तौर पर मैं अपनी बेटी के लिए फिट, सेहतमंद और ऊर्जावान रहना चाहती हूं। इसके लिए मैं रोजाना वर्कआउट भी करती हूं। कभी-कभी दिन में दो बार भी। फिटनेस मेरी प्राथमिकता है जबकि समाज के पैमानों पर फिट बैठना मेरी प्राथमिकता नहीं है। उम्मीद करती हूं कि भविष्य में लोग इस तरह का अभद्र कमेंट करते समय सोचेंगे।”

— Neha Dhupia (@NehaDhupia) February 2, 2019