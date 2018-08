बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया मां बनने वाली हैं। नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने अपने पहले बच्चे के बारे में गुड न्यूज देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया है। गर्भवती चल रहीं नेहा ने अपने पति अंगद बेदी के साथ वाली कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा- ”Here’s to new beginnings … #3ofUs …. #satnamwaheguruੴ ” नेहा ने ऐसी ही तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं। 37 वर्षीय नेहा धूपिया ने इसी वर्ष 10 मई को अपने से दो वर्ष बड़े 37 वर्षीय अंगद बेदी से गुपचुप तरीके से शादी की थी। नेहा की शादी की खबर आने के बाद इस तरह की अफवाहें चल रही थीं कि उन्होंने प्रेग्नेंट होने के कारण गुपचुप तरीके जल्दबाजी में शादी कर ली। ट्विटर पर कुछ यूजर्स अदाकारा को बधाई देते हुए मस्खरी करते हुए भी देखे जा रहे हैं। विकास नाम के यूजर ने लिखा, ”यह तो जियो के 4जी से भी तेज है, बधाइयां।” शिल्पा ने लिखा, शुभकामनाएं, आप तीनों प्यारे दिख रहे हैं।”

यूजर्स नेहा से उनकी शादी को बीते समय के बारे में भी पूछ रहे हैं। अर्जुन सेठी ने लिखा, ”तो जल्बाजी में की गई शादी की आपकी अफवाहें सही थीं। खैर, आजकल यह मायने नहीं रखता। आपका जीवन धन्य हो।” एक यूजर ने बधाई देते हुए लिखा कि अदाकारा ने कुछ ही दिन पहले अपने हनीमून की तस्वीरें पोस्ट की थीं और यह खबर बहुत तेजी से आई है। सुमित शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, ”मुझे लगता है कि यही कारण था शादी करने का। चलो बेस्ट ऑफ लक।”

Faster more than Jio 4G congratulations — Vikas007 (@hit91vikyyyy) August 24, 2018

Congratulations! The three of you look lovely — Shilpa Rathnam (@shilparathnam) August 24, 2018

Kitne mahine hua shadi ko — Tfst.2016@gmail.com (@2016Tfst) August 24, 2018

So the rumors of why you had such a quick wedding were true, anyways nowadays it doesn’t matter, have a blessed life — Arjun Sethi (@Roguelost) August 24, 2018

She posted her honeymoon pics few days ago nd this came out super fast all the best — Beantnagra (@sangbea93) August 24, 2018

