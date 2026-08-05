बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद वह चर्चा में आ गईं। दरअसल, इस पोस्ट में उन्होंने भूमि पेडनेकर पर तंज कसा है। बता दें कि अभिनेत्री ने नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट पर टिप्पणी की थी। भूमि ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने वाली जेन-जी लड़की को खरी-खोटी सुनाते हुए संस्कारों का पाठ पढ़ाया था। अब इसी पर नेहा ने नाराजगी जाहिर की है। चलिए आपको बताते हैं कि नेहा ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है।

नेहा ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

नेहा ने इंस्टाग्राम पर तीन-चार स्लाइड में पोस्ट किया। इसमें सिंगर ने लिखा, “मैं सच में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री की ज्यादा इज्जत करती अगर प्रोटेस्ट के दौरान अगर पुलिस द्वारा प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को खुलेआम गलत तरीके से छूने पर भी सवाल उठाए जाते, जितना गालियों पर उठाया गया। उन्होंने खुद कहा था कि ये बच्चे हैं। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करना और कानून का पालन करना है। फिर इस मामले में जवाबदेही क्यों नहीं है।”

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नेहा ने भूमि पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, “भूमि पेडनेकर लॉक अप पे भी स्क्रिप्टेड थी और प्रोटेस्ट को लेकर भी। गुदा नहीं है तो चुप रहना बेस्ट है बहन।” बता दें कि भूमि पेडनेकर ‘लॉक अप’ के जजमेंट डे एपिसोड में हुमा कुरेशी के साथ नजर आई थीं।

क्या बोली थीं भूमि पेडनेकर

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भूमि ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारों पर चिंता जताते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि गुस्सा जाहिर करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका भारत की संस्कृति और मूल्यों के मुताबिक होना चाहिए।

अभिनेत्री ने कहा, “जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है और हमारे देश के युवा जिस तरह बात कर रहे हैं, वह सही नहीं है। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है। सिर्फ पद की बात नहीं है, क्या हम अपने घर के बड़ों से भी ऐसी भाषा में बात करेंगे। क्या गाली-गलौज करना सही तरीका है।”

भूमि ने आगे कहा, “दोस्तों, यह हमारी संस्कृति नहीं है। इसी वजह से मैंने इस पर बोलना जरूरी समझा। कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है, जब हम मिलकर उसकी कमियों और अच्छाइयों दोनों पर बात करें। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमारी ताकत हैं। अगर हम उनसे दूर हो जाएंगे, तो सही बात सही तरीके से नहीं कह पाएंगे और बदलाव भी नहीं आ पाएगा।”

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