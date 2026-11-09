नीतू सिंह जब आठ साल की थीं तभी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। देखते ही देखते वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। महज 15 साल की उम्र तक नीतू इतनी लोकप्रिय हो चुकी थीं कि उनके पास पांच प्रॉपर्टी और एक मर्सिडीज कार थी। हालांकि, अपने शानदार करियर के बीच उन्होंने महज 21 साल की उम्र में फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। हाल ही में ‘द कर्ली टेल्स’ को दिए एक इंटरव्यू में नीतू कपूर ने बताया कि आखिर उन्होंने अपने सफल करियर को अलविदा कहने का फैसला क्यों लिया था।

15 साल की उम्र में खरीदी थीं पांच प्रॉपर्टी

सोहा अली खान के साथ इंटरव्यू में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। नीतू कपूर ने कहा, “15 साल की उम्र तक मेरे पास करीब पांच प्रॉपर्टी और एक मर्सिडीज थी।” उन्होंने बताया कि जब वह आठवीं क्लास में थीं, तभी उन्हें फिल्मों में लीड रोल के ऑफर मिलने लगे थे। इसके बाद वह कभी दोबारा स्कूल नहीं जा सकीं।

वैजयंतीमाला से सीखा था डांस

नीतू ने अपने फिल्मी करियर में सफलता का श्रेय अपनी डांस ट्रेनिंग को भी दिया। उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री वैजयंतीमाला से डांस सीखा था। नीतू ने बताया कि उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ‘दो कलियां’ और ‘घर घर की कहानी’ जैसी फिल्मों से शुरुआत की थी। उन्होंने कभी किसी एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कैमरे के सामने उन्हें कभी झिझक महसूस नहीं हुई। शायद यही बात उनके काम आई।

21 साल की उम्र में ऋषि कपूर से शादी कर छोड़ी फिल्में

नीतू कपूर ने इसी बातचीत में बताया कि उन्होंने 21 साल की उम्र में ऋषि कपूर से शादी करने के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। नीतू के मुताबिक, भले ही 21 साल की उम्र कम लगती हो, लेकिन तब तक वह काफी काम कर चुकी थीं और अब जिंदगी को थोड़ा सुकून से जीना चाहती थीं।

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शादी और बेटी रिद्धिमा कपूर व बेटे रणबीर कपूर के जन्म के बाद नीतू अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुश थीं। उन्हें फिल्मों से दूर रहने का कोई मलाल नहीं था। हालांकि, पति ऋषि कपूर के निधन के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा और इसी वजह से उन्होंने दोबारा अभिनय की दुनिया में वापसी की।

बच्चों को नहीं दी स्टार किड्स वाली सुविधाएं

नीतू कपूर और ऋषि कपूर अपने दौर के बड़े सितारों में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों रिद्धिमा और रणबीर की परवरिश बेहद सामान्य तरीके से की। दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे पैसों की अहमियत समझें और स्टार किड्स होने का उन्हें कोई विशेष फायदा न मिले।

नीतू ने ये भी बताया कि उनके बच्चों के पास कभी निजी ड्राइवर नहीं था। वे स्कूल जाने के लिए दूसरे बच्चों के साथ कारपूल करते थे। बच्चों को खर्च करने के लिए एक तय रकम दी जाती थी। इतना ही नहीं, विदेश यात्रा के दौरान भी वे इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे, दोस्तों के साथ रहते थे और अपार्टमेंट साझा करते थे। नीतू के मुताबिक, ऋषि कपूर इस बात को लेकर काफी सख्त थे कि उनके बच्चे पैसों की कीमत समझें और अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बनें।