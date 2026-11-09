रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ‘रामायण’ की सफलता एन्जॉय कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपनी बेटी राहा का जन्मदिन मनाया। 6 नवंबर को नन्ही राहा 4 साल की हो गईं। ऐसे में रणबीर और आलिया ने मिलकर बेटी के दिन को खास बनाया।

रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा से बेहद प्यार करते हैं। वह राहा की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कई बार उन्हें बेटी के बारे में बात करते सुना गया है। अब रणबीर की मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया।

नीतू कपूर कामिया जानी के शो ‘कर्ली टेल्स’ में पहुंचीं। यहां उन्होंने रणबीर और राहा के बीच वन वाली रोजमर्रा की बातों का जिक्र किया। नीतू ने एक प्यारा किस्सा भी सुनाया, जो काफी फनी था।

नीतू कपूर ने सुनाया किस्सा

उन्होंने कहा, ‘मुझे अच्छा लगता है कि हर रात रणबीर राहा से बात करता है। वो उससे पूछता है, ‘किस चीज ने आज आपको खुश किया?’ फिर वो बताती है कि किस बात से वो खुश हुई। वो पूछता है कि किससे वो दुखी हुई और वो बताती है। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है।’

नीतू ने आगे याद किया कि एक बार पूजा करते हुए क्या हुआ था, जिसकी शिकायत राहा ने पिता रणबीर से कर दी थी। उन्होंने बताया, ‘मैं पूजा कर रही थी और राहा के सिर पर आरती करते टाइम लग गई। तो बेचारी को दर्द हुआ।’

और पढ़ें: मलाइका के बेटे पर अरबाज खान की पत्नी ने लुटाया प्यार, बताया कैसा है छोटी बहन संग बॉन्ड

ये मामला राहा और रणबीर की रात को होने वाली बात में उठा। नीतू ने बताया कि रणबीर ने जब राहा से पूछा कि उस दिन उनकी बेटी को किस बात से दुखी किया तो उन्होंने दादी का नाम लिया। नीतू ने कहा, ‘तो जब रात को उसके पापा ने पूछा कि किस चीज ने तुम्हें उदास किया? उसने कहा दीदा ने मुझे सिर पर मारा था।’

राहा की शिकायत वहीं खत्म नहीं हुई। रणबीर ने तुरंत मां नीतू को कॉल लगा दिया। नीतू ने बताया, ‘उसने मुझे फेस टाइम किया, वो लोग सो रहे थे और उसने कहा, ‘मां आपने मेरी बेटी को सिर पर मारा।’ मैंने कहा, ‘नहीं बच्चे, मैं आरती कर रही थी। जब वो नीचे आई, उसको लग गई।’

रामायण से दुनियाभर में छाए रणबीर

नीतू कपूर ने बताया कि राहा उन्हें दीदा बुलाती हैं। एक्ट्रेस की इस बातचीत से पता चला कि रणबीर कपूर कितने बढ़िया पिता हैं। आलिया भट्ट ने कुछ दिन पहले ‘रामायण’ के सेट से भी रणबीर और राहा की फोटो शेयर की थी। इसके साथ उन्होंने बताया था कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को करते हुए भी रणबीर बेटी के लिए टाइम निकालने में कमी नहीं करते थे।

और पढ़ें: शादी के लिए शर्मिला टैगोर ने कुबूल किया था इस्लाम, बेटी सबा ने बताया क्यों दादी नहीं थीं रिश्ते के लिए तैयार

‘रामायण’ की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 238.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। ये दिवाली रिलीज के हिसाब से बड़ा रिकॉर्ड है। पिक्चर में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी, यश, अरुण गोविल, लारा दत्ता और रवि दुबे में काम किया है।