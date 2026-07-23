जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शनों ने देश में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले शुरू हुआ यह आंदोलन एक महीने से अधिक समय बाद अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग सार्वजनिक रूप से छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। सलमान खान, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, आर माधवन, दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, सोनाक्षी सिन्हा, रत्ना पाठक शाह, शबाना आजमी, इमरान खान, राजकुमार राव, प्रकाश राज, टोविनो थॉमस और अतुल कुलकर्णी सहित कई कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन के प्रति समर्थन जताया है।

इस बीच, जहां कई सितारे छात्रों के समर्थन में सामने आए, वहीं गायक सोनू निगम ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पत्रकारों ने सोनू निगम से चल रहे छात्र प्रदर्शनों पर उनकी राय पूछी। इस पर उन्होंने कहा, “मैं यहां किस लिए आया हूं?” जब पत्रकारों ने आगे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, “बस, बस,” और आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बाद में यह वीडियो एक्स (X) पर साझा किया गया, जहां इसे काफी प्रतिक्रिया मिली और कई यूजर्स ने मुद्दे पर टिप्पणी न करने के लिए गायक की आलोचना की।

कंगना रनौत ने पीएम मोदी के फैसले की सराहना की

वहीं एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पेपर लीक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के फैसले का समर्थन किया। संसद में प्रवेश करते समय एएनआई से बातचीत में रनौत ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया।

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उन्होंने कहा, “पूरे देश में इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है। यह छात्रों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके लिए उनके स्नेह को दर्शाता है। जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को संभाला है, वह बेहद आश्वस्त करने वाला और भावनात्मक है।”

रनौत ने आगे कहा, “जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और इस तरह की अनियमितताएं ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हमने हमेशा अपने आसपास ऐसी समस्याएं देखी हैं।”

उन्होंने कहा, “लेकिन किसी भी सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए इतना मजबूत कदम नहीं उठाया। हमारे प्रधानमंत्री ने यह निर्णायक कदम उठाया है। इसके माध्यम से उन्होंने बच्चों और छात्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।”

सलमान खान ने छात्रों का समर्थन किया

बुधवार को सलमान खान छात्र आंदोलन का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था, यह देखकर दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। मेरा दिल उन छात्रों और उनके परिवारों के साथ है जो घायल हुए हैं। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक साथ आए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका समर्थन किया है।”

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उन्होंने आगे लिखा कि छात्रों का रुख उनकी समर्पण भावना, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने तथा अपने भविष्य और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण की इच्छा को दर्शाता है।

उन्होंने लिखा, “यह आंदोलन, यह विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ने का सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया है। वे बेहद साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और समर्पित यह पीढ़ी भारत को गौरवान्वित करेगी।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…