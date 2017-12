‘फिर हेरा फेरी’ के डायरेक्टर नीरज वोरा का निधन, लंबे समय से कोमा में थे

एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर नीरज वोरा का 14 दिसबंर को मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में सुबह चार बजे निधन हो गया है। उनकी उम्र 54 साल थी। आज दिन में 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नीरज को अपने अलग अंदाज में लोगों को हंसाने के लिए जाना जाता है। उनके निधन की खबर परेश रावल ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट पर लिखा- नीरज वोरा- बहुत सी फिल्मों के साथ ही फिर हेरा फेरी के लेखक और निर्देशक अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऊं शांति।

नीरज ने राजू बन गया जेंटलमैन, रंगाली, मन, दौड़: फन ऑन द रन, सत्या, बादशाह और बोल बच्चन जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्हें आखिरी बार 2015 में आई फिल्म वेलकम बैक में देखा गया था। उन्होंने फिर हेरा फेरी अकेले हम अकेले तुम, ताल, जोश, बदमाश, चोरी चोरी चुपके चुपके, आवारा पागल दीवाना और रंगीला जैसी फिल्मों को लिखा था। डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने खिलाड़ी 420 से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने फिर हेरा फेरी को डायरेक्ट किया। नीरज हेरा फेरी 3 को भी डायरेक्ट करने वाले थे।

Neeraj Vora – The writer n director of Phir Hera Pheri n many hit films is no more …Aum Shanti .

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) December 14, 2017