‘सत्या’, ‘फिर हेरा फेरी’ और ‘दौड़’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता, लेखक और निर्देशक नीरज वोरा का आज निधन हो गया। वोरा एक साल से कोमा में थे। वह 54 वर्ष के थे। अभिनेता के जुड़े सूत्रों ने वोरा का आज तड़के एक अस्पताल में निधन होने की पुष्टि की। ‘हेरा फेरी’ और ‘फिर हेरा फेरी’ समेत कई फिल्मों में वोरा के साथ काम करने वाले अभिनेता परेश रावल ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। वोरा मस्तिष्क आघात के बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण कोमा में चले गए थे। उसके बाद वह अक्तूबर 2016 से निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के घर में थे। नाडियाडवाला उन्हें अपने घर ले गए थे और उन्होंने एक कमरे को अस्थायी आईसीयू में परिर्वितत कर दिया था। वोरा का स्वास्थ्य कल रात बिगड़ गया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। दोपहर तीन बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वोरा की देखभाल कर रहे फिरोज नाडियावाला ने कहा कि उनका ‘भाई और दोस्‍त’ चला गया।

नीरज के छोटे भाई उत्तांक वोरा ने बताया कि अंधेरी अस्पताल में तड़के 4 बजे नीरज का निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे। उत्तांक ने बताया कि उन्हें पहले फिरोज नाडियाडवाला के घर बरकत ले जाया जाएगा। उसके बाद आज अपराह्न् 3 बजे सांता क्रूज में विद्युत शवदाहगृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिरोज के जुहू स्थित घर ‘बरकत विला’ के एक कमरे को नीरज के लिए आईसीयू में तब्दील कर दिया गया था।

लेखक के तौर पर वोरा ने 80 के दशक के अंत में टीवी कार्यक्रमों में काम करना शुरू किया था। इन कार्यक्रमों में सुपरस्टार शाहरुख अभिनीत ‘सर्कस’ शामिल है। उन्होंने फिल्मकार केतन मेहता की फिल्म ‘होली’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में आमिर खान ने भी काम किया था। उन्होंने ‘रंगीला’, ‘राजू बन गया जेंटलमैन’, ‘अकेले हम अकेले तुम’, ‘दौड़’ और ‘विरासत’ में भी काम किया। उन्होंने ‘रंगीला’ के लिए संवाद भी लिखे थे। अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म अनिल कपूर अभिनीत ‘वेलकम बैक’ थी। यह फिल्म वर्ष 2015 में रिलीज हुई थी। कोमा में जाने से पहले वोरा ‘हेरा फेरी’ श्रृंखला की तीसरी फिल्म पर काम कर रहे थे।

The man who spread smiles, Neeraj Vora, has passed away… Was associated with theatre, wrote several interesting films, was a wonderful actor… Had directed #Khiladi420 and #PhirHeraPheri… RIP #NeerajVora. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 14, 2017

One of the main reasons behind my foray into comedy, saddened to hear about the demise of #NeerajVora a multi-talented man, writer, director, actor…a mini industry by himself, learnt so much from him. RIP — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 14, 2017

Shocked & saddened to hear of the demise of #Neerajvora ji! Had cast me for Golmaal 1 & directed me in the unreleased Run Bhola Run! RIP sir — Tusshar (@TusshKapoor) December 14, 2017

#neerajvora one of India's finest humorist screenwriter is no more. he was a friend, relative and also the writer of my first KHDBB- R.I.P. — rahul dholakia (@rahuldholakia) December 14, 2017