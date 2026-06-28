बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर नीरज घायवान का हिंदी सिनेमा में एक बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जाति और उससे होने वाले भेदभाव के मुद्दे को खुलकर अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के सामने रखा। जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। उनकी कोशिश रही है कि सिनेमा में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो और सभी की आवाज सुनी जाए।

हालांकि, फिल्ममेकर का मानना ​​है कि असल बदलाव अभी बहुत दूर है। टीवीएफ जैसे आज के दौर के कंटेंट क्रिएटर्स का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे नए और आगे बढ़ते भारत को दिखाने वाले शो में भी अक्सर निचली जाति के लोगों को नहीं दिखाया जाता।

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न कोई निचली जाति का व्यक्ति, न कोई मुसलमान

‘युवा’ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, “टीवीएफ को ही ले लीजिए, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके शो सच में बहुत अच्छे हैं और ठीक इसी वजह से मुझे दिक्कत है। इसे IIT-ians ने बनाया है, जिन्हें देश का सबसे पढ़ा-लिखा वर्ग माना जाता है। उनके हर शो में शुरुआत से ही हमेशा ऊंची जाति के किरदार ही रहे हैं। न कोई निचली जाति का व्यक्ति, न कोई मुसलमान।”

उन्होंने आगे कहा, “अब एक पढ़े-लिखे इंसान के तौर पर आप यह जिम्मेदारी नहीं ले सकते। देखिए, अगर कोई पुराने जमाने का इंसान फिल्म बनाता है, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जरा सोचिए आप पढ़े-लिखे हैं, है ना? आपने IIT पास किया है, है ना? आपने चार साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो आपको यह समझना चाहिए कि शायद इसे उस तरह से दिखाना सही नहीं है।”

इसके बाद उन्होंने भारत के ग्रामीण परिवेश पर आधारित अपने सबसे लोकप्रिय शो ‘पंचायत’ का उदाहरण देते हुए कहा, “आप अपने इस मशहूर टीवी शो ‘पंचायत’ को ही ले लीजिए, जिसे हर कोई गांवों की सबसे असल तस्वीर मानता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आप ऐसा पूरा गांव नहीं बना सकते जहां सिर्फ ऊंची जातियों के नाम ही हों।”

‘पंचायत’ भारतीय स्ट्रीमिंग स्पेस के सबसे सफल शो में से एक रहा है। TVF के इस शो में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुबीर यादव जैसे कलाकार शामिल हैं और अब तक इसके चार सीजन आ चुके हैं।

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