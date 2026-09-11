पर्सनल लाइफ को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब कैसे देना है, ये नीना गुप्ता से सीखना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। जब भी उनसे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई सवाल किया जाता है, तो वो बिना झिझके अपनी बात रखती हैं।

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बॉडी शेमिंग पर नीना गुप्ता की राय

हाल ही में उन्होंने शादी को लेकर पूछे जाने वाले सवालों और बॉडी शेमिंग से जुड़े अपने अनुभव के बारे में बात की। न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान नीना से पूछा गया कि जब लोग बार-बार किसी से पूछते हैं कि शादी कब कर रहे हो, तो ऐसे सवालों को कैसे डील करना चाहिए?

इस पर नीना ने बेबाक अंदाज में कहा कि उन्हें साफ बोल देना चाहिए- “मैं तुम्हारे बाप का नहीं खाती हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने शादी की है या नहीं, उससे मुझे क्या लेना-देना?”

अपनी टीम से कहा- ‘हां मैं प्रेग्नेंट हूं’

नीना ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि उन्हें भी अपने वजन को लेकर लोगों की अनचाही टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि एक बार साड़ी पहनने के दौरान उनकी कमर के आसपास कपड़ा थोड़ा ज्यादा उभर गया था। इसके बाद लोगों ने उनके वजन को लेकर बातें करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ लोगों ने उनसे पूछ लिया कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं।

नीना ने बताया कि उस वक्त उन्होंने अपनी टीम से कह दिया था कि अगर कोई भी ऐसा सवाल पूछे, तो बस कह देना कि हां, मैं प्रेग्नेंट हूं।

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अपने इस जवाब से नीना ने साफ कर दिया कि किसी के बढ़ते वजन, उम्र या शरीर को लेकर इस तरह की निजी टिप्पणियां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वो ऐसे सवालों को चुपचाप सहने के बजाय अपने बेबाक अंदाज में जवाब देना पसंद करती हैं।

नीना का बयान- समाज में कभी बदलाव नहीं आएगा

कुछ समय पहले उन्होंने कृति सैनन के साथ हुई कंट्रोवर्सी पर भी अपना रिएक्शन दिया था। उनका कहना था कि ये समाज कभी नहीं बदलने वाला। एनडीटीवी से बातचीत में नीना ने कहा था- “मुझे लगता है कि हालात आगे भी ऐसी ही रहने वाली है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं। मेरी बात याद रखना। क्योंकि समाज की बनावट ही कुछ ऐसी है। आज भी असल में बहुत कुछ नहीं बदला है। जो भी बदलाव आया है, वह महज कुछ प्रतिशत तक ही सीमित है। सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि अब महिलाएं कमाने लगी हैं।”