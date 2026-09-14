नीलम कोठारी और गोविंदा की जोड़ी ने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में खूब धूम मचाई। दोनों ने 14 फिल्मों में साथ काम किया था। उनकी पहली फिल्म ‘लव 86’ थी, जो 1986 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी बीच दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थीं। यहां तक कहा गया कि गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे और उनके प्यार में पड़ गए थे।

हालांकि, उस समय नीलम काफी छोटी थीं। अब 56 साल की उम्र में अभिनेत्री ने पहली बार उन खबरों पर खुलकर बात की है। हाल ही में टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में नीलम ने बताया कि उस वक्त उन्हें यह भी नहीं पता था कि गोविंदा शादीशुदा हैं।

इंटरव्यू के दौरान जब नीलम से पूछा गया कि क्या गोविंदा ऑफ-स्क्रीन भी उनसे प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा, “मैं तब बहुत छोटी थी। मुझे पता नहीं था कि वह शादीशुदा हैं। मुझे इसके बारे में बाद में पता चला।”

नीलम ने बताया कि उस समय उनका पूरा ध्यान फिल्मों में काम करने और हिंदी सीखने पर था। उनके माता-पिता भी काफी सख्त थे, इसलिए रिश्ते के बारे में सोचना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था।

नीलम जब फिल्मों में आई थीं, तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। हांगकांग में जन्मी नीलम छुट्टियां मनाने मुंबई आई थीं, जहां निर्देशक रमेश बहल ने उन्हें देखा और फिल्म ‘जवानी’ ऑफर की। 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था।

सेट पर परिवार का सदस्य रहता था साथ

नीलम ने बताया कि कम उम्र होने की वजह से उनका परिवार उनके लिए काफी चिंतित रहता था। वह जब भी शूटिंग के लिए जाती थीं, परिवार का कोई न कोई सदस्य उनके साथ सेट पर जरूर रहता था। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि ऐसा इंडस्ट्री को लेकर किसी डर की वजह से नहीं था, बल्कि उनकी कम उम्र के कारण परिवार ज्यादा सतर्क रहता था।

उन्होंने यह भी बताया कि सेट पर उनके को-स्टार्स उनका काफी ख्याल रखते थे और बच्चों की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। उनके पति समीर सोनी ने बताया कि जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी नीलम का खास ध्यान रखते थे।

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पति समीर सोनी ने नीलम-गोविंदा के अफेयर की खबरों पर किया रिएक्ट

नीलम के साथ इंटरव्यू में उनके पति और अभिनेता समीर सोनी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह नीलम के अतीत को लेकर किसी तरह की बात मन में नहीं रखते। समीर ने कहा कि अगर कोई बात 20 साल पहले हुई हो या शायद हुई ही न हो, तो वह उसे लेकर कैसे बैठे रह सकते हैं।

बता दें कि नीलम ने साल 2001 में फिल्मों से दूरी बना ली थी और अब वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का बिजनेस संभालती हैं। नीलम ने अक्टूबर 2000 में पहली शादी UK के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से की थी। हालांकि, यह शादी ज्यादा समय नहीं चल सकी और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में अभिनेता समीर सोनी आए। कुछ साल डेटिंग करने के बाद दोनों ने 2011 में शादी कर ली। 2013 में नीलम और समीर ने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम अहाना है।

नीलम के लिए प्यार का इजहार कर चुके हैं गोविंदा

1990 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने इस बात का खुलासा किया था। गोविंदा ने कहा था कि वो अपने काम में व्यस्त रहने लगे थे और उनका झुकाव नीलम की तरफ देख सुनीता इनसिक्योर महसूस करने लगी थीं। हालांकि नीलम के मन में गोविंदा के लिए कुछ नहीं था।

गोविंदा ने कहा था, “हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, लेकिन धीरे-धीरे, हम दोस्त बन गये और हमने साथ में बहुत सारी फिल्में कीं। हम अक्सर मिलते थे और जितना अधिक मैं उसे जानता गया, उतना ही मुझे वह पसंद आने लगी। वो एक ऐसी महिला थी जिस पर कोई भी पुरुष अपना दिल खो देता। मैंने अपना दिल खो दिया था।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…