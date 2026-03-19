पहले बादशाह का ‘टटीरी’ और फिर ‘सरके चुनर’ को लेकर खूब विवाद हुआ। अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ‘टटीरी’ और ‘सरके चुनर’ गानों के निर्माताओं को समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन गानों में अश्लीलता और भद्दे कंटेंट के आरोप सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। गुरुवार सुबह NCW के आधिकारिक X हैंडल से जानकारी दी गई कि पहली नजर में यह सामग्री आपत्तिजनक लगती है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों का उल्लंघन करती दिखाई देती है।

‘टटीरी’ गाने के मामले में सिंगर और गीतकार बादशाह, निर्देशक माही संधू और निर्माता हितेन को तलब किया गया है। उन्हें 25 मार्च 2026 को दोपहर 12:30 बजे संबंधित दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। आयोग ने साफ किया है कि पेश न होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में आईटी एक्ट और महिलाओं के अशोभनीय प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम, 1986 का भी जिक्र किया गया है।

वहीं ‘सरके चुनर’ गाने को लेकर अभिनेत्री नोरा फतेही, अभिनेता संजय दत्त, निर्माता वेंकट के नारायण और निर्देशक किरण कुमार को समन भेजा गया है। इन्हें 24 मार्च 2026 को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के मुताबिक, गाने की कंटेंट डबल मीनिंग और आपत्तिजनक है और यह भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और POCSO एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

इस विवाद के बीच ‘सरके चुनर’ से जुड़े कई लोगों ने भी गाने पर आपत्ति जताई। नोरा फतेही ने कहा कि उन्होंने तीन साल पहले इसका कन्नड़ वर्जन शूट किया था और हिंदी वर्जन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि बिना उनकी अनुमति के हिंदी वर्जन बनाया गया और उसमें जो बोल डाले गए, वे बेहद अनुचित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने यह वर्जन सुना, तो उन्होंने निर्देशक को चेतावनी दी थी कि इससे विवाद खड़ा हो सकता है।

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केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने भी स्पष्ट किया कि इस गाने को लेकर उनके पास सर्टिफिकेशन के लिए कोई आवेदन नहीं आया था। बोर्ड ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट को CBFC प्रमाणित नहीं करता और अक्सर इस बात को लेकर भ्रम रहता है।

इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि इस गाने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं हिंदी लिरिक्स से जुड़े रकीब आलम ने कहा कि मूल गाना कन्नड़ में निर्देशक प्रेम ने लिखा था और उन्हें सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए कहा गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने शुरुआत में ऐसे गाने लिखने से मना किया था, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ अनुवाद करने को कहा गया।

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6 मार्च को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी बादशाह को पेश होने के लिए कहा था। 13 मार्च को उनके उपस्थित न होने पर आयोग ने पानीपत और पंचकूला पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और पासपोर्ट जब्त करने के निर्देश दिए थे। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि बादशाह के खिलाफ कई FIR दर्ज की जा चुकी हैं और उन्हें कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

‘टटीरी’ गाना रिलीज होते ही विवादों में आ गया था। इसके बोलों और वीडियो को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाया गया था। विवाद बढ़ने पर बादशाह ने माफी मांगते हुए वीडियो हटा दिया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा कभी भी महिलाओं या बच्चों को गलत तरीके से दिखाने का नहीं था। उन्होंने खुद को हरियाणा का गर्व बताते हुए कहा कि अगर उनके गाने से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं।