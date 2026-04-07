नेशनल कमीशन फॉर वीमेन (NCW) ने सोमवार को अभिनेत्री नोरा फतेही को उनके गाने ‘सरके चुनर तेरी’ को लेकर अंतिम अवसर दिया है। आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल, 2026 तय की है।

यह मामला KD: The Devil फिल्म के गाने के कथित आपत्तिजनक बोलों को लेकर है। NCW ने इस गाने पर संज्ञान लिया और 6 अप्रैल को सुनवाई की। सुनवाई में फतेही की ओर से उनके वकील मौजूद थे, लेकिन आयोग ने प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया और अभिनेत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

NCW अध्यक्ष की चिंता

NCW की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा कि गाने के बोल महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी खारिज कर दिया कि बुलाए गए लोग बोलों का अर्थ नहीं जानते थे। राहतकर ने कहा, “महिलाओं की गरिमा की कीमत रचनात्मकता के नाम पर नहीं चुकाई जा सकती।”

गाने के गीतकार रक़ीब आलम, निर्देशक प्रेम, और KVN प्रोडक्शन्स के प्रतिनिधि गौतम K M और सुप्रिथ भी सुनवाई में उपस्थित थे। सभी ने लिखित माफी दी और स्वीकार किया कि गाने का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि अगले तीन महीनों में वे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे और इसके परिणामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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संजय दत्त को भी नोटिस

NCW ने अभिनेता संजय दत्त को भी 8 अप्रैल को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

गाने ‘सरके चुनर तेरी’ आगामी कन्नड़ फिल्म KD: The Devil का हिस्सा है, यूट्यूब पर रिलीज़ होने के बाद अपने यौनिक और आपत्तिजनक बोलों के कारण विवादों में आ गया था। इसे अब प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया है।

फिल्म के निर्देशक प्रेम हैं और फिल्म में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की रिलीज़ डेट 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।

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